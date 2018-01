Barça-Espanyol, una eliminatòria habitual a la història de la Copa del Rei

Barça i Espanyol s'enfrontaran als quarts de final de la Copa del Rei de futbol. El sorteig celebrat a Madrid aquest divendres ha estat capritxós i ha emparellat els dos únics equips catalans que queden vius a la competició. Aquesta eliminatòria, però, no és nova i ja s'ha produït en 17 ocasions, 3 aquest segle. D'aquests 17 encreuaments, l'Espanyol només ha pogut guanyar-ne 5, l'últim en la temporada 1960-1961, mentre que el Barça s'ha imposat en els 12 restants.

La història dels Barça-Espanyol de Copa va començar la temporada 1928-1929. En aquella primera eliminatòria l'equip periquito es va classificar després de superar els blaugranes 2-0 en el partit d'anada disputat al camp de Sarrià i empatar 0-0 en la tornada, a l'antic camp de les Corts.

Segurament un dels derbis de copa més recordats és el de la temporada 1956-1957, en el qual els dos equips catalans es van enfrontar en la final. El partit es va celebrar a l'Estadi de Montjuïc i el Barça es va adjudicar la llavors anomenada Copa del Generalísimo, en imposar-se 1-0 amb gol del davanter valencià Francisco Sampedro.

Els precedents més recents, a favor de l'equip blaugrana

L'Espanyol no supera el Barça en una eliminatòria de Copa del Rei des de la temporada 1960-1961. Per tant, els enfrontaments més recents s'han decantat clarament cap a la banda culer, incloent-hi dos exemples ben recents i que van acabar amb la consecució del títol per part de l'equip blaugrana.

En la temporada 2008-2009, els dos equips de la ciutat de Barcelona van tornar a creuar-se als quarts de final. En aquella ocasió, en el debut de Mauricio Pochettino com a entrenador, l'Espanyol va aconseguir empatar 0-0 en l'últim derbi, disputat a l'Estadi Olímpic. En el partit de tornada, el Barça, entrenat en aquell moment per Pep Guardiola, va superar l'equip perico 3-2 i va fer un pas endavant més cap a la consecució del triplet.

L'última eliminatòria Barça-Espanyol a la Copa del Rei és de fa dues temporades. L'equip blaugrana, en aquell moment entrenat per Luis Enrique, va superar clarament una eliminatòria marcada per la tensió entre els dos equips. En el partit d'anada al Camp Nou, l'equip blaugrana va superar 4-0 els blancs-i-blaus i en la tornada els de Luis Enrique van tornar a imposar-se 0-2 als de Constantin Galca, en la seva visita a l'estadi de Cornellà-El Prat.