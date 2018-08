El Barça guanya la Copa de Catalunya femenina (7-0)

El Barça no va tenir pietat de l’Espanyol a la final de la Copa Catalunya de futbol, guanyant el títol per cinquena temporada consecutiva després d’un triomf contundent. L’equip blaugrana va imposar-se per 7-0 a l’estadi Joan Capdevila de Tàrrega i aixeca el títol per novena vegada, el primer títol d’una temporada on el gran repte és recuperar la lliga, que ha perdut davant l’Atlètic de Madrid les dues darreres temporades. Abans de la final de Tàrrega es va guardar un minut de silenci en memòria del tècnic de l’AEM Lleida, l’equip que havia jugat dijous les semifinals contra l’Espanyol, Dani Rodrigo.

Natasha Andonova, qui ja va brillar a les semifinals amb tres gols, va liderar el triomf blaugrana durant el primer temps amb dos gols (12’ i 29’), el primer amb un xut a l’escaire de la porteria de Míriam de Francisco i el segon de córner olímpic, participant també en els gols de l’anglesa Toni Duggan (15’) i de Kheira Hamraoui (25’). Amb 4-0 al marcador al descans, l’Espanyol va intentar aguantar amb més intensitat, però l’esforç físic va castigar les jugadores blanc-i-blaves, i en els darrers minuts el Barça va tancar la golejada amb un segon gol de Kheila, qui va jugar un gran partit, un altre de la jugador anglesa Toni Duggan de cap, i un darrer de Barbara Latorre desmarcant-se dins de l’àrea, a manca de tres minuts pel final.