El primer acte de la candidatura de Víctor Font serà el proper 31 de gener

La candidatura ‘Sí al futur’ encapçalada pe Víctor Font farà el seu primer acte el proper 31 de gener a l’auditori de l’illa de Diagonal de Barcelona. El maig del 2015, Font va anunciar que lluitaria per ser president, tot i que no va presentar-se a les eleccions d’aquell any per poder planificar el projecte amb el que aspira a ser president a les properes eleccions, previstes per l’estiu del 2021.

Font va celebrar aquesta setmana, utilitzant les xarxes socials, la presentació del 'Think Tank' batejat amb el nom "Senyor Ramon", format per diferents empresaris per reflexionar sobre el futur del club, projecte que de moment no presenta candidatura.

Bones notícies! El nostre model de propietat, que cal preservar de totes totes, ha de reforçar-se amb un sistema participatiu que ens permeti canalitzar tot el talent que hi ha dins del barcelonisme i posar-lo al servei de la institució https://t.co/NDsoJ6JQ51 — Víctor Font (@victor_font) 29 de novembre de 2018

Font, empresari del sector de les telecomunicacions, els mitjans i la tecnologia, és accionista del diari ARA. Aquest darrer estiu va assegurar que la seva candidatura treballarà per "intentar garantir que el club pugui seguir competint al màxim nivell i guanyant títols el dia que Messi plegui".

Per aconseguir-ho, Font, nascut a Granollers fa 45 anys, proposa "agrupar el talent de la millor generació de futbolistes de la història" i fer que siguin aquests futbolistes els que "liderin la presa de decisions en l'àrea esportiva". A més, proposa que es defensi "l'herència guanyadora del model de joc de Johan Cruyff" i "comptar de debò amb el talent que genera el planter de La Masia".