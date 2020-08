Les botes de Hamraoui obren les portes de la semifinal al Barça

Kheira Hamraoui és l'heroïna d'aquesta eliminatòria. En un final de partit d'infart, la francesa ha marcat el gol que el Barça portava gestant des de l'inici de la segona part de manera incansable. L'exjugadora del Lió és la dona dels gols decisius. Ja va marcar a les semifinals contra el Bayern de Munic la temporada passada, i als quarts de final d'aquesta fase final de la competició, a San Mamés, ho ha tornat a fer. Un gol a deu minuts del final que ha certificat el pas a semifinals de les blaugranes, que ja són més a prop de la final europea –que seria la segona consecutiva per a l'equip de Lluís Cortés–. El rival serà el temible Wolfsburg.

L'inici del matx no ha estat fàcil. La fredor i l'expectació, tant a la gespa com a l'ambient, han marcat la primera part quasi tant com el joc i les ocasions. Tot i que l'enfrontament entre l'Atlètic de Madrid i el Barça era el primer partit oficial disputat des del març pels dos equips, hi havia aquesta sensació de tornar a la feina que sol acompanyar l'inici de les temporades. El matx, més que una eliminatòria a vida o mort per seguir a la Champions League, tenia el tarannà d'un partit de pretemporada. Ja no només per la intensitat –poc present en molts moments del partit–, sinó també per la immensitat de San Mamés amb les seves graderies, que solen fer tant de soroll, buides. El silenci de l'atmosfera de la Catedral només s'ha vist trencat pels crits –cada cop més intensos– de les jugadores.

Els dos equips, conservadors a la primera part del partit, han intentat prendre els mínims riscos conscients que en l'eliminatòria a partit únic els petits errors et poden fer tornar a casa abans del que voldries. Les blaugranes, però, han estat les dominadores durant tot el partit. Les jugadores de Lluís Cortés, que tenien les idees clares, han intentat canalitzar el joc sobretot a partir d'Oshoala, Putellas i Hermoso, referents en l'atac de l'equip, però no han aconseguit batre la portera matalassera, Hedving Lindahl. L'equip català ha impressionat per la seva pressió postpèrdua de pilota, sense descans, que ha fet que tot el partit s'hagi disputat pràcticament al camp de l'Atlètic de Madrid.

Les jugadores matalasseres, que abans del partit eren vistes com les principals candidates a la derrota perquè havien patit molts canvis i alguns positius per coronavirus, no han acceptat de bona gana aquest paper. Tot i tenir clar que la seva millor opció era el contraatac, han posat contra les cordes l'equip dirigit per Lluís Cortés amb velocitat i verticalitat. L'equip del tècnic Daniel González ha fet un molt bon paper en defensa. De fet, el tècnic de les madrilenyes ha arribat a alinear fins a cinc jugadores a la defensa i quatre al mig del camp. Amb les línies molt juntes per evitar espais on el Barça els pogués crear ocasions clares de perill, l'anglesa Duggan ha sigut l'única que han despenjat a la part del camp blaugrana per poder generar perill en cas de contraatac. La britànica, exjugadora del Barça, estava molt sola.

A la segona part les presses han entrat a escena. Conscients que només quedaven 45 minuts de matx –cap dels dos equips volia arribar a la pròrroga després de tant de temps sense competir–, les de Lluís Cortés han anat de cara a barraca. I Asisat Oshoala i Alexia Putellas han estat les protagonistes. Primer la nigeriana, enviant la pilota fora pràcticament sola dins de l'àrea, i després Alexia, rematant una centrada contra la part exterior de la xarxa, han demostrat que les blaugranes tenien gana i volien endur-se la victòria que certifiqués el seu pas a semifinals de la Champions. Un altre xut de Graham Hansen que ha aturat Lindahl ha començat a crispar l'ambient. Les culers necessitaven un gol, conscients que en qualsevol acció les matalasseres podrien avançar-se en el marcador. L'entrada al camp de Mariona ha estimulat l'atac d'un Barça cada cop més superior. Però faltava el gol.

No ha estat fins que faltaven deu minuts per al final que de les botes de Hamraoui –altre cop– ha sortit el gol que certificava el pas a les semifinals. Després d'un refús de la portera matalassera, la blaugrana ha enviat la pilota al fons de la xarxa. Sempre llesta, la francesa, que es va perdre la final de Budapest ara fa un any, ha aconseguit un gol clau.

El Barça ja és a semifinals, tal com volia, i dimarts s'enfrontarà (20 h, Gol TV) al Wolfsburg en un escenari diferent, aquest cop a Anoeta. Les alemanyes han golejat per 9-1 les escoceses del Glasgow City. El repte serà majúscul.