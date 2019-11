El Barça d'handbol pica pedra per guanyar a la pista de l'Aalborg (30-34)

El Barça d'handbol continua manant al grup A de la Champions després de derrotar l’Aalborg a Dinamarca (30-34), en un partit difícil però que s'ha decidit a la segona part. L'equip de Xavi Pascual lidera el grup amb els mateixos punts que el PSG, però la millor diferència de gols juga a favor dels catalans.

El Barça no ho ha tingut fàcil per guanyar perquè l’Aalborg, campió danès, ha jugat un primer temps molt físic i igualat (14-15). En els primers minuts, els danesos han estat liderats pel 56% d’aturades de Saeveraas i han aconseguit un 7-4 (min 14). La reacció del visitant a través de la solidesa defensiva, però, ha fet que els de Xavi Pascual aconseguissin un parcial de 2-7 per capgirar el marcador (9-11, min 22).

L'Aalborg ha seguit donant guerra a la segona part (24-25, min 48), però l’alt encert de Víctor Tomàs (7/7), que ha superat els 700 gols a la Champions, i l’efectivitat d’Aleix Gómez en els llançaments de 7 metres han acabat decidint el partit.