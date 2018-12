El Barça Lassa brilla en defensa i guanya la vuitena Copa Asobal consecutiva (23-37)

El Barça Lassa segueix sense rival a l’handbol espanyol i va guanyar la Copa Asobal per vuitena vegada consecutiva en derrotar fàcilment el Bidasoa d’Irún per 23 a 37 a la final jugada al Nou Barris de Lleida. L’equip de Xavi Pascual, ferm en defensa, va decidir el partit ja a la primera part contra els bascos, un històric de l’handbol estatal que tornava a una final de la Copa Asobal 25 anys després de la darrera, gràcies al seu triomf a les semifinals de dissabte contra el Fraikin Granollers.

El Barça va voler deixar clar que no permetria als bascos sorprendre, amb un inici tant agressiu en defensa, que després dels primers 15 minuts de joc el marcador era de 6 a 0 pels catalans. Després de 16 minuts, el Bidasoa va poder marcar el seu primer gol. La final però, no va existir i de fet, el resultat és la golejada més gran de la història, ja que mai s’havia decidit una final de la Copa Asobal per 14 gols. Gonzalo Pérez de Vargas ha estat un dels noms claus del partit amb les seves aturades, brillant especialment en els primers minuts, quan el parcial de 8 a 1 favorable al Barça ha deixat fora de joc el Bidasoa, que ja havia esgotat els seus dos temps morts després dels primer 20 minuts. Amb un resultat de 7 a 18 al descans, la segona part ha estat diferent, amb la defensa blaugrana relaxant-se una mica i el blaugrana Aron Palmársson aconseguint ser escollit millor jugador de la final.

Aquest és el quart títol de la temporada per a l’equip entrenat per Xavi Pascual, després de la Supercopa de Catalunya, la Supercopa d’Espanya i el Mundial de clubs. El Barça Lassa lidera la lliga amb molta comoditat i també lidera el seu grup a la Lliga de Campions, el gran repte aquesta temporada de la secció, ja que no guanya la gran competició continental des de la temporada 2014/15.