El Barça Lassa, a segellar la classificació a la 'final four' contra el Pescara

Després de la remuntada contra l'Ekonomac (2-3), el Barça Lassa intentarà segellar la classificació per a la 'final four' de la Champions League aquest dissabte (20.30 h, Barça TV) contra el Pescara.

Per ser a la gran cita europea del futbol sala els blaugranes depenen d'ells mateixos, ja que a hores d'ara són líders del grup amb dues victòries i tres punts més que els serbis i els italians. Als d'Andreu Plaza els valdria tant la victòria com l'empat, però no la derrota, ja que en cas de triple empat sortirien perdent en el 'goal average' amb els seus rivals directes.

Joselito, que amb el seu gol decisiu va ser un dels protagonistes de la remuntada de dijous passat, juntament amb el porter Paco Sedano, ha destacat: "L 'equip ha cregut sempre i no ha perdut mai la fe, ni en els moments més complicats, i al final aquesta perseverança ha tingut premi”. L'ala andalús també ha avisat que "s erà un partit molt dur, amb el pavelló ple, on el Pescara voldrà refer-se del mal partit que van fer en el debut contra l’Ekonomac"

I és que davant seu hi tindran l'amfitrió del grup A de la Ronda Elit, el Pescara, un equip molt potent amb jugadors italians i brasilers en el qual destaca l'exblaugrana Saad. El conjunt italià va perdre el primer partit contra l'Ekonomac (3-5), però va golejar en el segon el 't Knooppunt holandès (9-1).