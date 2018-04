L'Estudiantes acaba amb la imbatibilitat del Barça de Pesic a l'ACB (95-100)

El Barça Lassa ha vist com es trencava la ratxa de victòries a l'ACB que tenia des que va arribar Svetislav Pesic a la banqueta. Els blaugranes han caigut contra l'Estudiantes (95-100) en un partit on han anat gairebé sempre a remolc i on han patit excessivament en defensa.

El tècnic es posava com a objectiu millorar precisament en aquest aspecte, però els jugadors no han executat bé les instruccions. Només de començar, l'Estudiantes s'ha avançat amb un parcial de 0-10 que treia de polleguera Pesic, desesperat a la banda. Una diferència de punts que els visitants han anat mantenint durant el partit.

Només al darrer quart els blaugranes han donat signes evidents de reacció i han aconseguit posar-se per davant, agafant quatre punts d'avantatge. Però llavors s'han precipitat en atac i han tornat a desguarnir la defensa contra un Estudiantes que, amb atacs ràpids o bé des del triple, han tornat a posar-se per davant fins a la victòria final.

El partit, però, no es pot explicar sense analitzar l'actuació del visitant Landesberg, autor de 48 punts, amb vuit triples d'onze intents (73%), cinc rebots i tres assistències, amb un total de 52 de valoració. Cap dels seus companys ha arribat a anotar deu punts. Per part blaugrana, l'efectivitat de Kopponen (19 punts), Pierre Oriola (18) i Huertel (18) no ha estat suficient per combatre'l.

La derrota complica una mica les opcions del Barça Lassa d'acabar segon a la fase regular. Ara mateix l'equip és tercer, amb un balanç de 17-8 i a un triomf del Baskonia (18-7) a falta de sis jornades.