El Barça Lassa afronta una setmana clau a l'Eurolliga

El Barça Lassa rep l’Olympiacos grec (20.45 h) en un clàssic del bàsquet europeu, amb l’objectiu de posar fi a la ratxa de tres derrotes consecutives a l’Eurolliga i tornar als llocs de ‘play-off’. L’equip de Pesic, que va engrescar els aficionats amb una bona actuació en les primeres jornades de la competició, ha vist com la dinàmica es canvia últimament amb una inesperada derrota a Montenegro contra el Buducnost (67-64) i dues ensopegades molt dures, pel resultat, contra dos aspirants al títol, el Fenerbahçe al Palau Blaugrana (65-84), i el Reial Madrid, al WiZink Center per un contundent 92-65. Amb sis victòries i sis derrotes, el Barça Lassa necessita endollar-se de nou en una setmana amb dos partits exigents, la primera contra els grecs a casa i dijous a Vitòria contra el Baskonia, ja que en cas de sumar dues derrotes més quedaria lluny de la zona que dona dret a passar a la segona fase, fase on el Barça ja no hi va ser l’any passat.

La dinàmica encara és més negativa si se suma la derrota que va patir en l’últim partit de la Lliga Endesa (78-73 davant Unicaja). Al davant tindrà l’equip de David Blatt, que ha guanyat quatre dels seus últims cinc partits en la màxima competició continental per completar un balanç de 7 victòries i 5 derrotes. L’equip del Pireu no va començar bé, però les últimes setmanes ha trobat una bona línia competitiva.

Al Barça, els pivots Ante Tomic i Kevin Seraphin no passen pel seu millor moment físic, sense aconseguir imposar la seva llei sota l’anella, i Pau Ribas ha desaparegut de les rotacions en el perímetre. L’única bona notícia esportiva per als de Pesic és la plena recuperació de l’aler Adam Hanga, qui un cop recuperat dels problemes al genoll comença a oferir una bona imatge.