El Barça Lassa torna a aixecar la Copa d'Espanya de futbol sala

Sis anys després, el Barça Lassa ha guanyat de nou la Copa d'Espanya. És la quarta vegada que els blaugranes aconsegueixen aquest títol, una fita que no assolien des del 2013. A la final s'han enfrontat els dos primers classificats de la Lliga, però abans els culers han superat per 3-0 el Jaén, vigent campió de la competició, i per 1-3 l'Osasuna Magna.

Els d'Andreu Plaza han començat molt endollats: no volien que se'ls escapés el títol a la final, tal com va passar el 2015 contra el Jaén. Prova d'aquesta intensitat han sigut els pals i el nombre de faltes. Fins a cinc vegades ha estavellat el conjunt blaugrana la pilota al pal en el primer temps. Ferrao, Lozano, Joselito en dues ocasions i Leo Santana han vist com la fusta els impedia obrir el marcador. Quan faltaven deu minuts per al final, tots dos equips ja acumulaven quatre faltes, fet que ha condicionat, i molt, el ritme dels últims deu minuts de la primera part.

Ferrao, el més llest de la classe, ha sigut l'encarregat d'obrir el marcador al minut tretze de partit. El pivot s'ha anticipat a la sortida de pilota de Fede i Miguelín: diagonal des de la banda esquerra i pilota al fons de la xarxa. És el màxim golejador de la final amb tres gols, un a cada partit.

A la represa, els murcians han premut l'accelerador i han posat la igualtat al marcador gràcies a Pito. El brasiler ha aprofitat un còrner a favor per enviar una canonada teledirigida a l'escaire de Juanjo. Cinc minuts després ha arribat la sentència a peus de Marcenio. El flamant fitxatge d'hivern del Barça, que es va estrenar com a golejador als quarts de final contra el Jaén, ha posat la cirereta del pastís amb l'1-2 final: triangulació amb l'altre golejador blaugrana i pilota al fons de la xarxa. Aquest és el segon títol de la temporada. Primer va arribar la Copa Catalunya, al mes de setembre, i ara ha sigut el torn de la d'Espanya.