El Barça Lassa arrenca el 2018 amb una setmana de tres partits

Tres duels en cinc dies per encetar l'any 2018. Dos desplaçaments de Lliga i un dels visitants més incòmodes d'Europa. El Barça Lassa no descansa, i després de tancar el 2017 amb dos triomfs balsàmics contra Khimki i Montakit Fuenlabrada, comencen el mes de gener amb l'obligació de mantenir el nivell per no despenjar-se encara més de la Lliga Endesa i de l'Eurolliga.

El primer test dels homes de Sito Alonso serà aquest dimarts (18.30 h, Movistar Deportes 1) a Sant Sebastià, contra el Delteco Guipuzkoa Basket, un conjunt de la zona baixa de la taula (cinc triomfs i vuit derrotes) que posarà a prova el favoritisme i la irregularitat dels blaugranes. L'equip basc és el líder en la faceta de rebots de la Lliga Endesa, gràcies sobretot al treball de Henk Norel i Agbelese, i ve d'anotar 99 punts a la pista del cuer San Pablo Burgos, la seva millor anotació aquest curs. El Barça Lassa haurà d'estar especialment pendent de Norel, un dels pivots més determinants de la competició fins el moment, amb una mitjana de 14,5 punts, 8,7 rebots i 21,8 de valoració.

L'activitat seguirà dijous (21 h), ja al Palau Blaugrana, on el Barça rebrà el CSKA Moscou, el líder de la lliga russa (ha guanyat els 9 partits disputats) i de l'Eurolliga (12 victòries i només 3 derrotes). Serà, novament, un partit a cara o creu pels blaugranes, que estan obligats a guanyar per mantenir vives les seves opcions de classificar-se entre els vuit millors equips del continent i accedir a la ronda de play-offs. Després d'haver completat la primera volta (15 jornades), el conjunt de Sito Alonso és tretzè amb 5 victòries i 10 derrotes, i és a tres triomfs dels vuit de Maccabi i Khimki, els dos equips que estan a la cua del grup dels vuit primers classificats.

La setmana acabarà l'endemà del dia de reis, el diumenge 7, amb la visita del Barça Lassa a la pista del Real Betis (12.30 h), el segon pitjor conjunt de la categoria (4 triomfs i 10 derrotes).