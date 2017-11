El Barça Lassa busca el lideratge en els partits avançats de la dotzena jornada

La ronda elit de la Copa d'Europa de futbol sala, que es disputarà del 22 al 26 de novembre, ha fet avançar a aquest dimarts els compromisos de la dotzena jornada de lliga del Barça Lassa i el Movistar Inter, que segueixen amb la seva pugna pel lideratge de la Primera Divisió.

Els blaugranes, segons classificats, visiten la pista del Peníscola (21:00h) amb la mirada posada al partit que es disputarà a la mateixa hora entre l'Inter Movistar i el Cartagena. Un sol punt separen als madrilenys, líders de la categoria, de l'equip blaugrana; una situació que s'ha repetit en les últimes tres jornades, en les quals cada victòria del Barça ha tingut resposta per part de l'Inter, l'únic equip invicte de la categoria després de nou jornades.

Andreu Plaza no podrà comptar per aquest partit amb Roger Serrano, que ha notat unes molèsties al quàdriceps en l'entrenament d'aquest dilluns, i serà baixa juntament amb Lozano, lesionat, i Leo i Esquerdinha, sancionats. El tècnic barcelonista, però, també ha tingut dues bones notícies: tant Ferrao com Marc Tolrà han rebut l'alta mèdica i ja podran jugar davant del Peníscola.

El conjunt blaugrana espera complir i endur-se els tres punts de la pista d'un Peníscola que és el tretzè classificat amb només cinc punts sumats fins ara i a dues posicions del descens. L'equip del Baix Maestrat només ha guanyat un duel, en la segona jornada contra el Gran Canària (5-2) i, des de llavors, encadena set enfrontaments sense guanyar, amb dues derrotes seguides en les dues últimes jornades.