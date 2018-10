El Barça Lassa no falla contra el Meshkov i manté la bona ratxa a Europa (21-29)

El Barça Lassa ha aconseguit un triomf contundent i convincent (21-29) contra l'Meshkov bielorús, equip que dirigeix l'exentrenador blaugrana Manolo Cadenas. Gràcies a la seva solidesa després del descans, ben protegit per Gonzalo Pérez de Vargas a la porteria i amb el potencial ofensiu de Mem, Mortenssen i Gómez, els de Xavi Pascual han sumat la quarta victòria seguida a la Lliga de Campions.

El triomf suposa, a més, una injecció de moral abans de viatjar directament, després de passar la nit a Varsòvia, cap a Doha (Qatar), on disputarà la Super Globe, torneig conegut com el Mundial de Clubs.

El Fraikin no falla

D'altra banda, en partit de la lliga Asobal, el Fraikin BM Granollers no ha fallat contra el Condes de Albarei Teucro. El conjunt dirigit per Antonio Rama s'ha desfet dels gallecs per un contundent 30-20.