El Barça Lassa es deixa enredar a Munic (73-71)

El Barça Lassa no va poder celebrar amb victòria la notícia de la seva classificació matemàtica per disputar els quarts de final de l’Eurolliga i va perdre contra el Bayern Munic (73-71). L’equip blaugrana va malbaratar una renda de 12 punts a l’Audi Dome, on el conjunt alemany va saber capgirar un partit que tenia accent visitant. La victòria de l’Anadolu Efes a la pista del Buducnost (84-91) deixa el conjunt culer sense opcions d’acabar la temporada regular en quarta posició.

Svetislav Pesic, que va ser molt aplaudit pels aficionats locals, va tenir la baixa d’Ádám Hanga per la mort del seu avi. El club va donar permís a l’aler per viatjar a Hongria. El tècnic serbi tampoc va poder comptar amb Kevin Séraphin, que dimarts ja es va perdre el partit contra l’Herbalife Gran Canària per unes molèsties al genoll.

La posada en escena del Barça Lassa va ser molt sòlida. L’equip blaugrana va jugar amb ordre i criteri durant uns primers minuts en què es va crear un avantatge de set punts (21-28). La reacció del Bayern Munic va arribar gràcies a transicions ofensives, que van agafar desprevinguda la defensa del conjunt català (32-36). “Durant el segon quart no hem defensat bé les seves transicions”, va reconèixer Pau Ribas. “Ells han corregut molt bé”, va afegir Pesic.

El Barça Lassa, que va perdre la concentració amb els àrbitres i va ser sancionat amb dues tècniques, va aconseguir una renda de 12 punts (51-63), però un parcial local de 14-0 va capgirar el marcador (65-63). La concentració visitant va desaparèixer. Tot i això, l’equip blaugrana va arribar als últims segons amb el marcador empatat. Una cistella de Petteri Koponen sobre la botzina va certificar la derrota culer.

El Barça Lassa tancarà aquesta setmana amb tres partits visitant diumenge el Reial Madrid. L’equip blanc, que avui juga contra el Kirolbet Baskonia al Fernando Buesa de Vitòria, tindrà un dia menys per preparar el cinquè clàssic de la temporada.