El Barça Lassa pateix per derrotar en el darrer minut el Wisla Plock (28-27)

El FC Barça Lassa segueix mantenint les opcions de finalitzar segon de grup després de superar avui al Palau Blaugrana el Wisla Plock polonès (28-27), en un partit marcat pels molts errors blaugrana en ofensiva i que ha deixat la victòria a la mercè dels visitants fins a un gran reacció culminada amb un gol de Kamil Syprzak, a 24 segons del final.

Un altre factor important ha estat el caràcter del central blaugrana Raúl Entrerríos, clau en els últims minuts, i l'extraordinari partit de Gonzalo Pérez de Vargas, amb 16 parades (10 en la segona meitat).

El Wisla arribava al Palau amb la baixa de la seva gran figura i màxim golejador, l'extrem esquerrà internacional polonès Michael Daszek, i amb la imperiosa obligació de la victòria per poder estar en la següent fase (Top16), i ha plantejat un partit molt incòmode per als blaugranes. Als set minuts (5-4) el lateral esquerrà francès Dika Mem havia de deixar la pista al torçar-se el turmell dret i ja no tornaria a sortir a la pista, una baixa que ha notat molt el Barcelona. Malgrat l'efectivitat de Racotea -tres gols en els primers quatre minuts-, un gol de Gonzalo Pérez de Vargas de porteria a porteria donava un lleuger avantatge al seu equip (6-4, m.7).

Però els visitants donaven la volta en el marcador gràcies a l'efectivitat del lateral esquerrà brasiler Guilherme Toledo, ex del Granollers, (8-10, m.14), encara que Raúl Entrerríos tornava la iniciativa al seu equip després de dos gols consecutius (12-10, m.21).

Pascual rellevava Ariño i Áleix Gómez als extrems per Valero Rivera i Víctor Tomás, però dues penes màximes transformades per Igor Zabic i un gol del romanès Valentín Ghionea donaven, de nou, avantatge a l'equip polonès (13-15, m.27).

Un gol del pivot polonès del Barcelona, Kamil Syprzak, retallava al descans (14-15), però els blaugranes havien comès massa errors en atac i la seva defensa s'havia mostrat molt descontrolada.

I això es repetia en els primers minuts del segon acte, en què sol Entrerríos s'ha mostrat efectiu en atac. Això s'ha evidenciat en que el fet en els primers 15 minuts d'aquest període els de Pascual només sumaven 5 gols (2 de penal) i totes les alarmes es disparaven quan arribava el màxim avantatge visitant (18-22, m.43), després d'un gol del croat Lovro Mihic.

En aquest moment sorgia la figura de Gonzalo Pérez de Vargas (5 parades seguides en sis minuts) i que portava a un parcial de 6-1 amb el qual el Barcelona empatava el partit (24-24, m.51). A més, Pascual havia canviat la seva defensa a 'cinc-un', amb Ariño avançat i això ha frenat l'efectivitat visitant.

El Wisla no s'ha rendit i tornava a prendre el comandament del marcador després d'un gol de Gilberto Duarte (24-25, m.52) i no permetia que el marcador es decantés del costat blaugrana. Amb 26-26 (m.55) i inferioritat del Wisla, els blaugranes cometien tres errors consecutius en atac i sol Raúl Entrerríos, el millor del partit, aconseguia donar el comandament del marcador als blaugranes (27-26, m.59).

Syprazk ho reblava (28-27) a 24 segons per al final. El Wisla, en inferioritat, fallava l'últim atac i el Palau, a mitja entrada, respirava tranquil.