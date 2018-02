El Barça Lassa d'handbol lluitarà a Suècia per ser segon de grup a la Champions

Un cop represa la competició després de l'aturada per la disputa de l'Europeu de seleccions, la temporada d'handbol segueix el seu curs. Menys de tres dies després de desfer-se de l'Ademar de Lleó per 28-20 i deixar gairebé sentenciada la Lliga Asobal, el Barça Lassa d'handbol viatja a la localitat sueca de Kristianstad, on lluitarà aquest dissabte (16:00 h, Esport 3) per aconseguir la segona posició del grup A de la Champions.

Ara mateix, aquesta segona posició del grup l'ocupa el Nantes francès amb 17 punts, un més que els blaugranes. El líder del grup és l'HC Vardar que suma 20 punts. Ara fa dues setmanes els macedonis va encaixar la primera derrota de la temporada a la Champions precisament al Palau Blaugrana.

Els blaugranes viatgen a Suècia amb la principal novetat de l'islandès Aaron Palmarsson, que ja va disputar els primers minuts després de la seva lesió davant l'Ademar al Palau, i que ara espera tornar a jugar també a la Champions. També s'espera que pugui gaudir de minuts de joc l'extrem francès Yannis Lenne, que el passat dilluns va rebre l'alta mèdica després d'haver patit una fractura en un dit de la mà esquerra durant el mes de gener.

En el duel de la primera volta els suecs van tenir contra les cordes l'equip català. El partit es va acabar resolent en el minut final, quan entre Víctor Tomàs i Dolenec van donar la victòria als de Xavi Pascual per 31-29.