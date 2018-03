El Barça Lassa d'handbol pot proclamar-se campió de l'Asobal a set jornades per a la final

Després de l'agònica victòria aconseguida dissabte passat a Valladolid, on Aaron Pálmarsson va aconseguir el gol del triomf a l'últim segon, el Barça Lassa d'handbol té aquest dimecres la primera oportunitat d'aconseguir matemàticament el títol de la Lliga Asobal. Per assegurar el títol a set jornades per a la final, els de Xavi Pascual han de guanyar el Frigoríficos Morrazo al Palau Blaugrana (20.30 hores, Movistar+) i esperar que a la mateixa hora l’Ademar de Lleó perdi a la pista del Teucro.

Malgrat aquesta circumstància, l'objectiu del tècnic blaugrana per a aquest compromís és ben diferent: "Hem d’augmentar el nivell: a Valladolid ho vam fer molt malament". A més, Pascual ha volgut restar importància al fet de poder ser campions en aquest partit: "No em preocupa si guanyem la Lliga ja o no. Si no és aquesta setmana, la podem guanyar en el partit següent".

La visita del Cangas és l'últim partit abans del duel d’anada de vuitens de final de la Lliga de Campions d'aquest diumenge, quan els culers viatjaran a Montpeller.