El Barça Lassa de futbol sala renova Ferrao fins al 2021

El Barça Lassa de futbol sala ha anunciat aquest dimecres la renovació de Carlos Vagner Gularte, més conegut com a Ferrao, fins a la temporada 2021. El pivot nascut a Chapecó va arribar al club l'any 2014 i des de llavors s'ha convertit en una de les peces claus en l'equip blaugrana. De fet, l'any passat el brasiler va ser el màxim golejador de la Lliga Nacional de Futbol Sala amb 37 gols.

En la roda de premsa on s'ha anunciat l'acord, Ferrao ha mostrat la seva satisfacció per continuar al Barça tres anys més: " Saber que el millor club del món aposta per mi em fa molt feliç. Vull retornar la confiança atorgada amb el meu joc".

En el que portem de 2018, el Barça Lassa de futbol sala ha anunciat les renovacions de diverses peces claus de la plantilla com Ferrao, Joselito, Roger Serrano i el capità Paco Sedano.