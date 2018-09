El Barça Lassa s’imposa a la Supercopa d’Espanya (27-35)

El Barça Lassa va guanyar la setena Supercopa d’Espanya d’handbol consecutiva (27-35) i demostra que encara la temporada disposat a seguir guanyant-ho tot a nivell estatal. En canvi, el Ciutat de Logronyo, després de perdre el seu principal patrocinador, va demostrar que està encara més lluny dels blaugranes, aquesta temporada. El repte per al Barça serà millorar el nivell a les competicions internacionals.

Xavi Pascual, a diferència de la temporada passada, va apostar per una defensa amb un sistema 5-1 que va descentrar el seu rival. Els de la Rioja no es van adaptar bé a l’inici del partit, van perdre moltes pilotes en els primers minuts i això els va penalitzar davant l’equip català, que, com era d’esperar, no va desaprofitar cap dels seus contraatacs. Tot i així, el partit es va mantenir viu durant un quart d’hora, en el qual les aturades de Sergey Hernández i la falta de ritme del Barça van permetre que el marcador es mogués només entre un i dos gols d’avantatge per a l’equip català.

Però, passada aquesta fase inicial, les imprecisions dels de la Rioja van començar a pesar massa, sobretot perquè el Barça va deixar clar que posseeix una banqueta capaç de donar recanvis de garanties en totes les posicions. Així, quan l’entrenador català no trobava claredat en el seu atac posicional mirava a la banqueta i sempre veia alternatives, per moments les de Duarte i, en altres ocasions, les de Mortensen. En realitat, aquests només van ser dos exemples d’una plantilla més profunda que la de l’any passat.

Després d’arribar al descans guanyant per 10-15, el segon temps va seguir el mateix guió, amb un Barça que va anar donant minuts a gairebé tots els seus jugadors. Les aturades de Sergey Hernández i Gonzalo Pérez de Vargas van contribuir a animar el partit i l’equip de Xavi Pascual, veient que la final estava sentenciada, es va limitar a aguantar les escomeses d’un Ciutat de Logronyo, que va aconseguir, al final, oferir una imatge més que digna retallant distàncies al marcador, però seguint lluny del gran campió.