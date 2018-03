El Barça Lassa, a l'espera del Montpeller, rep un Logronyo en forma

El Barça Lassa, ja amb la fase regular de la Lliga de Campions aparcada durant tres setmanes, s'enfrontarà aquest dimecres (20.30 h), al Palau Blaugrana al CB Logronyo, cinquè classificat i que només ha patit una derrota en les últimes dotze jornades.

Amb el parèntesi europeu a l'espera de l'enfrontament de vuitens de final amb el Montpeller francès (els dies 24 i 31 d'aquest mes), el tècnic blaugrana, Xavi Pascual, es centrarà, especialment, a anar recuperant físicament els jugadors més carregats de partits.

L'equip blaugrana, amb Lasse Andersson lesionat, afronta el partit amb la màxima concentració, ja que l'equip de 'Jota' González, tot i empatar en l'última jornada amb el Bidasoa a Logronyo (30-30), està en un gran moment de forma.

Amb Aron Pálmarsson en una progressió ascendent, tant de lateral com de central, dosificar Raúl Entrerríos és prioritari per a Pascual, també preocupat pel moment de forma del lateral tunisià Wael Jallouz, tot i que disposar de dos homes en cada posició li deixa possibilitats de rotació.

Els de Pascual sumen ja 138 victòries i un empat a l'Asobal, on no coneixen la derrota des del 18 de maig del 2013, en la penúltima jornada de lliga d'aquella temporada, quan va perdre a la pista, precisament, del CB Logronyo per 33-31.