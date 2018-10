El Barça Lassa, sense pietat a la pista del Benidorm (22-33)

El Barça Lassa ha reforçat el liderat de la Lliga Asobal en derrotar per 22-33 al Benidorm, equip revelació aquest inici del campionat. L'equip de Zupo Equisoain ha plantat cara al líder durant el primer quart d'hora, però mica en mica el seu atac no ha pogut superar l'agressivitat defensiva del Barça i les aturades del danès Kevin Moller.

Després d'uns primers minuts amb l'intercanvi de cops, amb protagonisme per Andersson i Skillhammar, el líder ha marcat el ritme del partit. L'entrada a la pista d'Ariño, letal amb els contraatacs (9 gols), ha acabat per dinamitar el partit. Equisoain ha intentat frenar l'escapada del conjunt català amb un temps mort al minut 17 amb 5-9 en el marcador, però el Barça, ple de recursos ofensius i ofensius, no s'ha aturat. Al descans, ja guanyava per 12-19.

En el segon temps, Ariño i Andersson, gairebé perfectes de cara a gol, han ofert tot un recital de joc, permetent al Barça sumar la sisena victòria en sis partits, just abans de tornar a jugar a la Champions, amb el viatge d'aquest cap de setmana a Bielorússia.