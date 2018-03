El Barça Lassa d'handbol vol proclamar-se campió de l'Asobal abans d'encarar la remuntada davant el Montpeller

El Barça Lassa d'handbol pot proclamar-se aquest dimecres (20.30 hores) matemàticament campió de la Lliga Asobal si aconsegueix la victòria a la pista del BM Ciudad Encantada. Els de Xavi Pascual són els líders destacats de la classificació amb 45 punts , 12 més que el seu principal perseguidor, l’Ademar de Lleó, que ara mateix en té 33, amb 23 jornades disputades. En cas de mantenir-se aquesta distància al final de la jornada d'aquest dimecres, els blaugranes serien campions gràcies al 'goal average' particular amb els lleonesos.

L'entrenador del conjunt català, Xavi Pascual, ha deixat clar que el seu conjunt arriba a Conca amb la intenció de "fer els deures" com més aviat millor: "Portem tot l’any buscant el títol de Lliga, i anem amb tot a buscar una victòria, sabent la dificultat que té jugar a Conca". L'entrenador ha confirmat que s'endurà els 17 jugadors disponibles de la plantilla.

Al davant, el Barça es trobarà un conjunt que encara té opcions de classificar-se per a la competició europea. I és que el BM Ciudad Encantada, tot i ser el vuitè classificat, només té dos punts menys que el tercer, el Granollers.

Aquesta possible consecució del 25è títol de l'Asobal per al club blaugrana a Conca marcarà la prèvia del partit de tornada dels vuitens de final de la Champions contra el Montpeller, que es disputarà aquest dissabte a les 18.30 h al Palau, i on els de Xavi Pascual hauran de remuntar el 28-25 aconseguit pels francesos a l'anada si volen ser als quarts de final de la màxima competició continental.