El Barça Lassa recupera el liderat en golejar el Llevant (4-0)

El Barça Lassa ha recuperat el liderat de la Lliga Nacional de Futbol Sala en derrotar amb solvència el Llevant (4-0). Aicardo i un hat-trick de Rivillos han tornat a situar als blaugranes al capdavant de la classificació després que Movistar Inter caigués derrotat a la la pista del Saragossa (3-2). Els blaugranes tenen un 'goal average' favorable, de 36 gols a favor per 34 dels madrilenys.

El conjunt d'Andreu Plaza ha mostrat una gran solvència defensiva, deixant per tercer cop aquest curs al rival sense marcar. Els valencians han arribat poc a la porteria de Paco Sedano, i quan ho han fet, han topat contra la inspiració del porter. En atac, els blaugranes han tret rèdit d'una jugada d'estratègia per obrir la llauna, quan Aicardo ha rematat una falta servida per Tolrà (13').

Tot i el curt marcador amb el qual s'ha arribat al descans, els blaugranes han posat la directa a la represa, i Rivillos s'ha encarregat de tancar el partit en culminar dues passades del propi Aicardo i de Tolrà, i una acció a porteria buida en l'últim minut on el Llevant jugava amb un porter-jugador. El proper partit del Barça Lassa serà a Pescara, a l'Elite Round.