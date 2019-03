El Barça Lassa busca recuperar el camí de la victòria a l'Eurolliga

Després de dues derrotes consecutives i de quedar-se pràcticament sense opcions d'aspirar a la quarta plaça de la fase regular de l'Eurolliga, el Barça Lassa rep el Gran Canària amb l'obligació de redreçar el rumb i trobar el camí de la victòria (21 h). El partit, a més, pot significar la classificació matemàtica del conjunt blaugrana per als quarts de final, sempre que tingui lloc la combinació de resultats adequada.

L'equip que entrena Svetislav Pesic, cinquè amb un balanç de 15-11 quan falten quatre jornades per acabar la fase regular, sap que el quart lloc –que donaria avantatge de camp a quarts– és una quimera, i ara el gran objectiu és assegurar la posició actual, que el duria a jugar-se l'accés a la Final Four contra l'Anadolu Efes. Tot el que sigui perdre més llocs a la classificació implicaria enfrontar-se al Reial Madrid, el CSKA o el Fenerbahçe, els rivals més durs de la competició, al millor de cinc partits i amb el factor camp en contra.

El Barça parteix com a gran favorit per endur-se la victòria, sobretot perquè el rival ja no es juga res a l'Eurolliga, encara que els illencs arriben en una bona ratxa, després de guanyar els últims tres partits, dos de l'ACB i un a Europa, contra el Darussafaka. A més, l'Herbalife Gran Canària va guanyar el seu primer partit de l'Eurolliga, precisament, contra els blaugranes, a la primera volta de la competició.

El conjunt català intentarà fer valer el factor Palau, on ha guanyat els tres últims partits, l'últim aquest diumenge contra l'Estudiantes per un contundent 90 a 76. Serà un duel especial per a Kevin Pangos i Kyle Kuric, exjugadors del conjunt insular. I també una bona oportunitat perquè els també blaugranes Chris Singleton i Ante Tomic mantinguin el gran nivell de joc dels darrers enfrontaments.

Sense opcions a l'Eurolliga, el Gran Canària ha viatjat a Barcelona pensant en la Lliga Endesa, on només té una victòria de marge respecte del descens. L'acumulació de partits europeus ha passat factura als insulars, que no han trobat resposta ni a la pista ni a la banqueta, i ja han fet fora dos entrenadors. Pedro Martínez és el tercer tècnic de l'equip i si bé ha guanyat els tres primers partits de manera consecutiva, ja ha decidit fer rotacions pensant en el calendari exigent que els espera: dijous reben l'Olympiacos i diumenge juguen a Andorra. Per aquest motiu, Niko Radicevic va estalviar-se el partit del cap de setmana i Albert Oliver no viatja fins a Barcelona.