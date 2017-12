El Barça Lassa vol refer-se de la pèrdua del liderat a costa d'un Lleida en bona forma

Després de perdre dimarts passat el liderat compartit amb el Liceo, el Barça vol refer-se de l'empat a la pista del Vic (3-3), amb la visita aquest divendres (21h; Barça TV) d'un Lleida que arriba en el millor moment de la temporada.

Els d'Albert Folguera, quarts classificats, acumulen sis partits d'OK Lliga sense perdre i són el tercer equip més golejador de la categoria, amb 47 dianes a favor. Uns registres que són, en part, gràcies al magnífic rendiment que estan donant els nous fitxatges d'aquesta temporada: el francès Roberto Di Benedetto (10 gols), el reusenc 'Xixi' Creus (9 gols) i l'asturià César Candanedo (8 gols).

Un partit, sens dubte, complicat per a un Barça que no podrà comptar amb Sergi Panadero, lesionat a Vic per l'impacte de la bola a la cara. "Una baixa molt important en la faceta defensiva i també en la construcció del joc", ha comentat l'entrenador blaugrana, Edu Castro, que ha convocat per a l'última cita de la temporada al Palau al jove Àlex Joseph.

L'enfrontament entre equips de les comarques gironines, el Girona - Palafrugell, encetarà la jornada de dissabte, que també tindrà la visita del Lloret a la pista de l'Alcoi, el matx entre el Vendrell i l'Asturhockey, i el duel entre dos equips, Caldes i Voltregà, que necessiten puntuar si volen estar a la Copa del Rei.

Després de la gesta aconseguida contra el Barça, el Vic torna a tenir, aquesta jornada, un compromís difícil. Ni més ni menys que la visita a la pista del líder, el Liceo, diumenge (12.30h) a Riazor. Abans, però, l'Arenys de Munt, que el darrer partit va aconseguir la primera victòria de la temporada davant del Voltregà, rebrà al cinquè classificat, el Noia. Tancarà la jornada el duel entre el Reus i l'Igualada, que es disputarà dimarts a causa de la presència dels reusencs a la Copa Intercontinental.

Lloret serà la seu de la Copa del Rei

El Pavelló Municipal d'Esports de Lloret de Mar acollirà la pròxima edició de la Copa del Rei, que es disputarà del 22 al 25 de febrer i comptarà amb la presència dels set millors classificats de la primera volta i el Lloret Vila Esportiva, com a amfitrió. La població de la comarca de La Selva, ja va ser la seu d'aquesta competició els anys 2006 i 2010.