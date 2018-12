El Barça Lassa remunta contra el Xota per situar-se líder (3-2)

El Barça Lassa de futbol sala ha aconseguit una remuntada gairebé miraculosa contra el Xota (3-2), que a més li ha servit per situar-se líder de la Lliga de Futbol Sala (LNFS). Els gols d'Esquerdinha -per partida doble- i Ferrao han servit per capgirar el marcador en només tres minuts. A més, l'equip que entrena Andreu Plaza s'ha beneficiat de l'empat del Palma a Jaén (1-1).

Contra un dels equips revelació de la lliga, i després d'arribar al descans sense gols, el Xota ha anotat dos gols gairebé consecutius que feien preveure una ensopegada del Barça al Palau Blaugrana. Però els navarresos s'han adormit, el Barça s'ho ha cregut i gràcies a l'efectivitat del porter-jugador ha trobat el camí de la remuntada. Esquerdinha al minut 35, ell mateix al 36, i Ferrao al 37 han corregit el rumb dels d'Andreu Plaza.