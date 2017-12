El Barça Lassa retroba el camí de la victòria a l'Asobal (38-26)

Jornada rodona per als dos equips catalans de la lliga Asobal, en especial per al Barça Lassa, que s'ha retrobat amb la victòria després de cedir un empat a Guadalajara. Els homes de Xavi Pascual han superat l'Helvetia Anaitasuna (38-26) en un partit on han recuperat les millors sensacions.

Gonzalo Pérez de Vargas ha estat el protagonista del partit a la primera meitat, amb 11 aturades en els primers 30 minuts i un 60% d'encert. La solidesa defensiva ha permès marxar al descans amb deu punts d'avantatge (18-8) i ampliar el marcador a la represa amb Mem, Gómez i Jallouz com a màxims anotadors amb cinc dianes per cap.

També li han anat bé les coses al Fraikin Granollers, que ha superat per 25-20 al Benidorm en un partit igualat i on han pres protagonisme les defenses, especialment sòlides al primer temps, que ha acabat amb un ajustat empat a 8. A la represa els visitants han agafat un lleuger avantatge de dos gols, però el Fraikin ha reaccionat a temps, s'ha situat amb avantatge i ja no ha deixat de liderar el partit.

Amb Bernatonis (5) i Cañellas (4) com a màxims anotadors del conjunt vallesà, el Fraikin manté amb aquesta victòria les opcions de ser a la Copa Asobal. Per aconseguir-ho necessitarà vèncier a la pista del Quabit Guadalajara a la propera jornada.