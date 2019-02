El Barça Lassa es torna a citar amb el Deportivo Liceo (1-2)

Després de veure's les cares a la final de la Copa del Rei de Lloret 2018, Deportivo Liceo i Barça Lassa protagonitzaran també aquest diumenge (19 h, Esport 3) la final de la Copa 2019 al Pavelló Olímpic de Reus. Després que els gallecs frustressin una final catalana en eliminar per 3-1 el Lleida Llista Blava, els homes d'Edu Castro també han complert els pronòstics i s'han desfet del Recam Làser Caldes per un ajustat 1-2.

Al primer temps el Caldes ha intentat plantar cara als blaugranes a través d'una bona defensa que impedia els contraatacs d'un Barça que abusava del llançament exterior, amb un Cesc Campor molt segur a la porteria calderina. Els de Candami també han tingut opcions per avançar-se, disposant com a millor ocasió un u contra u de Xavi Rovira amb Sergi Fernández després d'una pèrdua de Marc Gual a mitja pista, però Rovira s'ha volgut adornar i el porter blaugrana aturava l'intent d'aixecar i picar d'esquena.

Amb l'entrada de la segona unitat, liderada per Ignacio Alabart, els blaugranes han aconseguit arribar amb més claredat a la porteria de Campor, que salvava el 0-1 en un u contra u del defensa gallec amb l'ajuda de l'estic d'un Ferran Rosa providencial quan la bola estava a l'aire. A tres minuts pel descans, el Barça aconseguia obrir la llauna en una jugada molt ben elaborada que acabava amb una penjada de Paueti Bargalló que desviava a boca de canó Pablo Álvarez, que anotava així el seu 50è gol de la temporada.

El Barça pateix més del previst

A la represa el Caldes ha fet un pas endavant per buscar un gol ràpid per inquietar el Barça. Fernández ha tingut diverses intervencions de mèrit, com una doble aturada espectacular a Roger Acsensi. Quan més a prop semblava l'empat després d'una nova aturada de Fernández a Rovira, el Barça aprofitava un 'booling' per agafar el Caldes descol·locat i novament Bargalló penjava una bola a l'àrea perquè Joao Rodrigues anotés el 0-2.

El Caldes no s'ha rendit i ha seguit posant setge a la porteria de Fernández, però els nervis feien cometre més errades als calderins que permetien als blaugranes plantar-se sols davant un Campor que ha mantingut viu el seu equip. La pilota aturada ha servit per donar emoció al tram final, ja que mentre Campor aturava una falta directa a Alabart, Rovira superava Fernández amb una bona definició per l'escaire que ha despertat el públic de l'Olímpic, que ha pres partit pels calderins amb l'esperança de veure una pròrroga.

Els de Candami han jugat els últims segons amb cinc jugadors de pista per buscar el gol de l'empat, però la bola no ha volgut entrar i el Barça ha aconseguit un últim i patit bitllet per a la gran final de demà, on buscarà per primer cop a la seva història aixecar quatre Copes del Rei seguides. Abans, a les 15 h, hi haurà d'aperitiu la final de la Copa de la Reina entre Cerdanyola CH i Telecable Gijón (15 h, Esport 3).