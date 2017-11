El Barça Lassa s'endú la victòria davant d'un bon Ekonomac (2-3)

El Barça ha derrotat a l'Ekonomac per 2 a 3 en un partit molt intens amb moltes ocasions per als dos equips. El conjunt serbi no li ha posat les coses gens fàcils a un Barça que ha hagut de remuntar un gol inicial de Simi Saiotti i que ha vist com li empataven el partit a vuit minuts per al final.

Els d'Andreu Plaza han demostrat que també saben jugar sota pressió i amb el marcador en contra. Molt aviat ha arribat el primer gol dels serbis, en el qual Simi Saiotti ha aprofitat una inoportuna relliscada de Leo Santana per batre Paco Sedano quan només s'havien jugat 25 segons de partit. El gol ha donat confiança als jugadors de l'Ekonomac que han sigut superiors en els primers minuts de partit amb constants arribades a la porteria blaugrana.

A la sortida d'un córner, Ferrao empatava el partit, rematant sol al segon pal. El jugador brasiler ha sigut l'home més destacat del Barça a la primera meitat amb dos pals, que han impedit que els blaugranes marxessin al descans per davant en el marcador.

El segon gol pels d'Andreu Plaza ha sigut obra d'Adolfo, aprofitant que els serbis jugaven amb porter-jugador, amb una assistència de Paco Sedano des de la porteria. Però cinc minuts més tard l'Ekonomac empatava el partit amb un xut llunyà de Thales que ha superat Sedano per sota les cames.

A cinc minuts pel final Dyego ha recuperat una pilota al mig del camp i després d'una bona paret amb Ferrao ha assistit a Joselito, perquè amb un xut creuat, posés el definitiu 2 a 3 al marcador, que dóna la segona victòria al Barça a la Ronda Elit de la Champions League.