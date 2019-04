Identificats 26 aficionats del Barça pels aldarulls de Lió

Barça ha identificat 26 persones implicades en els fets de Lió, quan radicals blaugranes van amenaçar altres aficionats del club dins de l’estadi de l’Olympique. De les 26 persones, 5 són socis, i 9, penyistes. Les altres 12 persones són aficionats sense cap més lligam. La directiva va anunciar ahir després de reunir-se que ha pres la decisió de bloquejar l’accés a entrades i desplaçaments a aquests socis i penyistes.

El portaveu del Barça, Josep Vives, també va informar que s’ha obert expedient a 747 socis per cedir les seves dades per a la compra massiva i fraudulenta d’entrades al Camp Nou, fet que va permetre a certs operadors tenir accés a la compra de milers d’entrades en condicions de preu i qualitat que “perjudiquen el club”. Els afectats poden arribar a perdre la condició de socis de per vida. Vives, de fet, va explicar que el club ha rescindit la relació contractual amb tres turoperadors que ja no tenen la possibilitat d’adquirir entrades. També en relació a les entrades al Camp Nou, la directiva va explicar que s’ha posat en contacte amb abonats que van molt poc a l’estadi per torbar fórmules per potenciar l’assistència.

A part, ahir el Barça ja havia venut 7.373 entrades per al partit de Champions femenina entre el Barça i el Bayern al Miniestadi.