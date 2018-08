El Barça 2.0, l’era Lopetegui i un projecte de nou-ric

Llum verda a la Lliga Santander 2018-19. La pilota torna a la gespa aquest cap de setmana després dels canvis de cromos i de les gires internacionals. La competició s’estrena avui, de veritat, després dels dos bons aperitius d’ahir a Girona i Sevilla. L’estiu futbolístic s’acaba quan Barça i Madrid entren en escena. Avui comença el repte de conquerir el títol domèstic amb el debut dels blaugranes contra l’Alabès (22.15 h, Movistar Partidazo). Ernesto Valverde posa a prova el seu projecte 2.0 en el seu últim any de contracte. Un moment clau per a l’entrenador basc i per al club, que ha confeccionat una de les plantilles més competitives de l’última dècada. Els fitxatges de Clément Lenglet, Malcom Filipe Silva, Arthur Melo i Arturo Vidal reforcen el grup dels habituals cracs.

Quatre jugadors amb rols i trajectòries diferents que ajudaran a oblidar Andrés Iniesta i a crear un fons d’armari, ara sí, real. L’estratègia de fa dues temporades de rejovenir l’equip ha quedat enterrada amb les sortides de Lucas Digne i André Gomes (cedit). L’operació sortida ha sigut un èxit. Bones notícies, que trenquen amb una trajectòria històrica de males decisions. El Barça ha sanejat la banqueta i s’ha desprès de futbolistes que tenien un paper residual: Marlon Santos i Yerry Mina, dues apostes que no es van entendre; Aleix Vidal, Arda Turán, Douglas o Gerard Deulofeu. Fer caixa amb Paulinho (cedit presumiblement amb una opció de compra obligatòria de 50 milions d’euros) o José Arnaiz és un extra per a les arques del club, que segueix patint per mantenir el límit salarial global. La gestió dels adeus es podria coronar amb Paco Alcácer. L’equip de Valverde creix en alternatives i en prestacions. És el resultat de canviar peces maldestres per futbolistes més contrastats, com el retorn de Rafinha, que ha estat molt fi aquest estiu. Que la revolució de noms hagi sigut controlada és un argument més a favor de la candidatura blaugrana en aquesta Lliga. Al Reial Madrid tot és molt més dràstic.

Els dubtes del Madrid

Els blancs van iniciar fa mesos un canvi de cicle a marxes forçades després d’aixecar la Lliga de Campions. La renúncia de Zinédine Zidane va rebentar la fórmula de l’èxit del club. Florentino Pérez es quedava sense el solista que va crear el millor equip d’Europa. Per resultats, pràcticament des de la seva posició de gestor.

540x306 El nou tècnic del Reial Madrid, Julen Lopetegui, ahir. / GABRIEL BOUYS / AFP El nou tècnic del Reial Madrid, Julen Lopetegui, ahir. / GABRIEL BOUYS / AFP

La negativa de primeres espases va derivar en el sí de Julen Lopetegui i el posterior serial a la selecció espanyola. L’aposta d’un entrenador que coneix la casa i controla els jugadors estatals semblava sensata. L’incendi va reactivar-se amb el traspàs de Cristiano Ronaldo al Juventus. El Madrid intentarà explotar el talent jove de la seva plantilla, donar galons a Gareht Bale i esperar que els números segueixin quadrant, com sempre. Un mal resultat al derbi de la primera jornada contra el Getafe (demà) podria remoure l’ambient de dubtes. No hi ha hagut fitxatges galàctics, a l’espera del tancament del mercat, i les incorporacions són dos jugadors suplents (Vinícius Júnior i Álvaro Odriozola) i dos porters (Thibaut Courtois i Andriy Lunin). La falta d’efectius podria fer que el club fes un all in a Europa i es desmarqués de la Lliga, com la temporada anterior. La Champions mana, a Barcelona i una mica més a Madrid.

L’Atlètic, un aspirant més

La capital espanyola ara mateix és una mica menys blanca. Les distàncies entre el Santiago Bernabéu i l’Atlètic s’han reduït dràsticament. El projecte de Diego Pablo Simeone està fet per ser el referent de la ciutat i, si les coses rutllen, del circuit europeu. El tècnic argentí dirigirà la millor plantilla des que va aterrar a l’antic Calderón. Tenir un pla B amb Gelson Martins, Kalinic, Correa, Vitolo, Thomas o Filipe Luís demostra que l’equip és molt més que Antoinne Griezmann i Diego Costa. “Hem de millorar el que vam fer la temporada passada. Les expectatives són altes. L’exigència està a l’altura del bloc que hem construït”, va comentar Simeone abans d’aixecar dimecres la Supercopa d’Europa.

540x306 L’Atlètic de Madrid celebrant el seu tercer gol a la final. / GETTY L’Atlètic de Madrid celebrant el seu tercer gol a la final. / GETTY

Els matalassers abandonen el discurs d’equip incapaç de fer ple de títols. El partit de Lliga contra el València (dilluns) és un bon començament. Marcelino García Toral vol mantenir la bona inèrcia del curs passat. El seu equip s’ha reforçat bé, amb Txérixev, Batshuayi o Gameiro. Un grup de jugadors de primer nivell que es podria rematar amb el retorn de Gonzalo Guedes. Els ratpenats són a priori el quart equip a les travesses. El Vila-real, l’euro-Betis de Quique Setién (un equip molt interessant) o el nou Sevilla de Pablo Machín seran els animadors oficials del torneig. Els punts no es regalen.