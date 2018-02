El Barça B vol seguir guanyant fora de casa al camp del Lugo

El Barcelona B té com a objectiu retrobar-se amb el triomf i allunyar-se de la zona de descens de LaLiga 1/2/3, visitant aquest diumenge el camp del Lugo (20h)

El filial blaugrana aterra a Galícia amb l'ombra del dubte perseguint-lo de nou, després que dissabte passat l'Alcorcón, un rival directe de la zona baixa, conquistés el Miniestadi i acabés amb una ratxa positiva de tres victòries consecutives dels blaugranes. L'equip entrenat per Gerard López busca sumar, això sí, el seu tercer triomf seguit lluny del seu feu després de sorprendre amb dues victòries a Tenerife i Còrdova.

Per a això, Gerard tindrà la sensible baixa d'Oriol Busquets, que aquesta setmana ha passat pel quiròfan per operar-se d'un trencament del menisc intern del genoll esquerre. El migcampista, un fix en les alineacions, estarà uns cinc mesos de baixa.

A l'espera de conèixer la llista de convocats, el tècnic del filial recupera per a aquest duel el porter titular Adrián Ortolá, absent en els dos últims partits per lesió, i es preveu que Jose Arnaiz, que en l'últim partit ja va jugar uns minuts després de rebre l'alta mèdica, torni a l'onze inicial.