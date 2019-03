Valverde: "Guanyar aquí és complicadíssim... guanyar dos partits seguits, ja t'ho pots imaginar"

Ernesto Valverde ha tancat amb una nota excel·lent aquest febrer tan exigent, que s'acabava amb un primer partit de març al Bernabéu. "Guanyar aquí és complicadíssim; guanyar dos partits seguits, ja t'ho pots imaginar. Amb el 0-1 estàvem exposats a alguna jugada...", va dir el tècnic blaugrana, que va definir el partit com a "fort i dur". "Estem contents. L'altre dia no vam quedar gaire contents amb el primer temps. Avui, des de l'inici, hem sigut més nosaltres".

Valverde, que no sol parlar de jugadors individuals, va admetre, preguntat sobre Piqué: "No destaco jugadors però hem sigut molt solidaris a l'hora de defensar i allà, el Gerard és un jugador fonamental". El tècnic no ha volgut parlar de Lliga sentenciada, explicant que "encara queda tot un món al davant". "Sabem que el Madrid és capaç de guanyar tots els partits, igual que l'Atlètic de Madrid. Fins que les matemàtiques no ho diguin, no hem de pensar en el títol".

Preguntat per la diferència de joc respecte al partit de dimecres, Valverde ha raonat: "Hem sigut molt millors. L'altre dia volíem tenir el control i la pilota no fluïa gaire. Avui hem fet un pas endavant, hem fet mal al Madrid, però també hem patit. Ha sigut dur, amb ocasions per als dos equips (les nostres més clares). El resultat és just". El tècnic blaugrana, per cert, no ha volgut parlar de l'àrbitre i ha explicat: "Al vestidor es comenten algunes jugades però no n'he vist cap de repetida per televisió".

Sobre si la seva posició surt reforçada, Valverde ha dit: "No ho sé, però no em preocupa. Em preocupa que l'equip guanyi i jugui bé. No hem canviat gaire l'onze de l'altre dia. Hem sortit a buscar el partit, a fer mal al rival".