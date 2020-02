90 minuts que poden canviar-ho tot

Quan la pilota comenci a rodar per la gespa del Santiago Bernabéu tot quedarà en un segon pla. Ja no importaran els deutes d’un Barça que intenta trobar la manera d’equilibrar els seus números. Tampoc els insults entre aficionats, alguns donant la cara, altres amagant-se, que es barallen a les xarxes socials dividits sobre com cal estimar el Barça o el Madrid. Quan Messi rebi la pilota, les diferents famílies barcelonistes quedaran unides. Les que espien i les que han sigut espiades. Les que han encarregat campanyes difamatòries a les xarxes i les que no en sabien res. I també les que han rebut en aquestes campanyes. Totes unides al voltant de Messi. I durant 90 minuts tot tindrà sentit. O espero que tingui sentit, perquè també esperava que el futbol ens salvés a Nàpols i no va ser així.

Els periodistes esportius obrim una porta somiant amb parlar del joc i un cop la travessem acabem tacats de fang, parlant de tot menys del joc. Afortunats els que han aconseguit, gràcies al seu talent, limitar-se a analitzar el joc. Com al Nàpols, on aquests dies explicaven que parlen més de la mala relació entre el president i els jugadors, que del futbol, al Barça últimament es parla de tantes coses externes que arriba el partit i no has tingut gaire temps per imaginar la tàctica. Comunicació, lluites de poder, eleccions, jutjats o deutes ocupen les hores prèvies d’un clàssic que per sort s’ha lliurat del coronavirus, a diferència d’Itàlia, on han ajornat el Juve-Inter. Ara, nosaltres vam tenir el tsunami en el partit d’anada. El clàssic Barça-Madrid, tan central, tan estimat, s’ha convertit en un escenari on tenim de tot. Poder, política, economia. De tot.

Però un cop arribi el partit, tot tindrà sentit. Per això confio que els que ben poc s’haurien imaginat estar en un clàssic fa uns mesos seran valents, atrevits. Faran que valgui la pena tota la brutícia que s’amaga als despatxos de dos clubs tan poderosos que tenen espies. Si el clàssic d’anada va sentenciar Ernesto Valverde, el de tornada podria elevar Quique Setién. El clàssic s’ha convertit en una oportunitat d’or per, com diu Piqué, unir el club al voltant dels resultats. És l’hora de ser valents en uns 90 minuts que poden canviar-ho tot. Al Barça, com no, perquè una derrota tornaria a fer tremolar una directiva que aguanta com pot, corcada per les seves errades i les lluites de poder. Però també al Reial Madrid, que podria quedar-se de nou en blanc. El clàssic dictarà sentència.