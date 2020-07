La defensa del Barça, sota mínims de cara al Nàpols

Quique Setién haurà d’afrontar una difícil papereta de cara al duel de vuitens de la Lliga de Campions davant el Nàpols. La lesió de Ronald Araújo ha deixat la nòmina de centrals del Barça sota mínims, i a només deu dies de la cita, Gerard Piqué és l’únic efectiu disponible per al tècnic càntabre.

Araújo va patir un esquinç al turmell dret a la final de l’ascens a la Segona Divisió A contra el Sabadell, que acabaria amb victòria arlequinada (1-2). L’aposta per l’uruguaià li ha pogut sortir molt cara al Barça, que sí que va decidir reservar Riqui Puig i Ansu Fati per evitar possibles lesions. En el minut 65, una acció fortuïta a l’àrea rival va acabar amb la lesió del central, que tot i que va intentar seguir jugant, no va poder continuar sobre el terreny de joc i va ser substituït deu minuts després per Óscar Mingueza.

Clément Lenglet es va retirar amb problemes físics a l’últim partit de Lliga davant l’Alabès (0-5). El francès va haver de demanar el canvi al minut 50 per donar entrada a Nélson Semedo, que posteriorment marcaria un gol. Les proves mèdiques van descartar afortunadament una lesió, però pateix unes molèsties a l’ingle de la cama dreta i haurà de rebre tractament en els pròxims dies. Lenglet espera estar disponible per al duel clau davant el Nàpols

Per la seva part, Samuel Umtiti es va lesionar en un entrenament a principis de juliol, i la seva presència està gairebé descartada. El central va recaure per enèsima vegada de la seva lesió al genoll esquerre i segueix entrenant-se en solitari. Umtiti va iniciar un tractament conservador amb l’objectiu d’arribar a la fase final de la Lliga de Campions, però la previsió era que estigués mínim cinc setmanes de baixa. De fet, l'única solució a llarg termini és operar-se i el jugador segueix obstinat a no passar per quiròfan.

A més, Setién tampoc podrà comptar amb Sergio Busquets i Arturo Vidal, sancionats. El català va veure la cinquena groga davant el Nàpols mentre que el xilè va ser expulsat amb vermella directa. Vidal va ser l'opció escollida pel tècnic a Mendizorrotza després de la lesió de Lenglet, i va jugar els últims 40 minuts com a marcador dret. Busquets havia actuat també com a solució d’emergència en algunes ocasions, l'última en la victòria davant el Betis al Benito Villamarín (2-3).

Com a última alternativa, disposarà de Jorge Cuenca i Óscar Mingueza, els defenses centrals que van disputar el play-off d'ascens a Segona amb el Barça B. Cuenca va debutar la temporada passada a les ordres d’Ernesto Valverde, en un partit de setzens de Copa al camp de la Cultural Leonesa. Mingueza encara no ha debutat amb el primer equip.