Estrena accidentada de la samarreta de la temporada 2020-21 del Barça

El Barça ha posat a la venda la seva nova samarreta, present des d’avui a les botigues del club en la seva edició de la línia Match, que és la que utilitzen els jugadors en competició, mentre que l’estàndard Stadium s'ha hagut de retirar per un problema tècnic. El club informarà de la seva posada a la venda un cop es confirmi la nova data de disponibilitat. La samarrera Match té un preu de 139,99 euros i la Stadium oscil·la entre els 59,99 i 89,99 euros.

Aquesta última setmana Nike va retirar les samarretes del model Stadium que ja havia enviat a les botigues oficials perquè es va descobrir que tenien un problema de fabricació i es destenyien. El club ha calculat que podria deixar de guanyar més de quinze milions per culpa d'aquesta errada, perquè els primers dies d'estiu solen ser quan es venen més nous models de la futura equipació.

La primera equipació del Barça recupera les seves tradicionals ratlles verticals però aquest any incorporarà el daurat com a element distintiu. Així, les franges blaugranes estan delimitades a cada costat per fines franges daurades, que evoquen el disseny que presentava l’escut del club que lluïen les samarretes amb què el Barça va competir al llarg de la dècada dels anys 20. L’equipació es completa amb uns pantalons blaus, que als laterals porten una franja vertical de color grana, també amb un rivet daurat, i unes mitgetes de ratlles horitzontals que reprodueixen la trama de la samarreta. De nou, aquest any la primera samarreta es posa a la venda tant amb el logo de Rakuten a la part frontal i amb Beko a la màniga esquerra, com amb el logo de Stanley, patrocinadors principals de l’equip masculí i femení, respectivament.