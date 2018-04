El Barça i el Reus es juguen passar a la 'Final Four' de la Lliga Europea d'hoquei patins

El Barça i el Reus Deportiu lluitaran aquest cap de setmana per classificar-se per la 'Final Four' de la Lliga Europea d'hoquei patins. Aquest dissabte es disputaran els partits de tornada dels quarts de final d'aquesta competició i els dos conjunts catalans mantenen certes opcions d'accedir a la gran cita pel títol.

El Barça és qui ho té més de cara, ja que rep al Palau Blaugrana aquest dissabte (17.30 h), el Follonica italià, després d'haver esgarrapat un empat 3-3 en el partit d'anada. Un dels veterans de l'equip blaugrana Sergi Panadero ha assegurat que la clau per superar l'eliminatòria és buscar la victòria: "Hem d'anar a guanyar, no tenim cap altre objectiu. Al Palau hem de ser molt forts, no hem de donar cap segon de tranquil·litat, tot i que sabem que no serà gens fàcil".

Molt més complicat ho tindrà el Reus Deportiu, que rep, també aquest dissabte (20.45 h, Esport 3), el Liceo de La Corunya, després d'haver encaixat un 4-1 en el partit d'anada. Tot i això, els del Baix Camp són els actuals campions de la competició i s'han conjurat per aconseguir una remuntada que seria històrica.

El quadre de la 'Final Four' el completaran dos equips portuguesos, que sortiran de les eliminatòries entre el Porto i el Benfica per una banda, i l'Sporting i l'Oliveirense per l'altra. Tots dos enfrontaments continuen oberts i es decidiran en el partit de tornada.