El Barça va rebutjar una oferta de 300 milions de Mediapro per donar nom al Camp Nou

Segons ha informat 'El País', el Barça hauria rebutjat una oferta de la productora audiovisual Mediapro per valor de 300 milions d'euros per posar cognom comercial al nou estadi del Barça durant els pròxims 20 anys.

La proposta va ser valorada fins al punt que es van celebrar fins a quatre reunions per discutir-la, una de les quals amb presència del president del club, Josep Maria Bartomeu. El Barça, però, exigia que Mediapro retirés la demanda que té interposada contra l'antic president de l'entitat Sandro Rosell per espionatge industrial, des de l'any 2016. Jaume Roures, fundador de Mediapro, ha confirmat a la cadena Cope l'existència d'aquestes negociacions.

El Barça nega aquesta versió

El Barça fa més de dos anys que treballa per trobar un patrocinador per posar cognom a l'estadi i, segons fonts del club, s'aspira a una xifra superior als 300 milions d'euros. El Barça de fet, ha negat "categòricament el fons d'aquesta informació", deixant clar que busca un patrocinador que pagui una xifra molt superior amb un contracte d'una durada diferent als 20 anys. Sense negar converses, el Barça afirma que aquestes mai s'haurien produït en els termes confirmats per Roures.