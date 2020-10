El Barça demandarà Salvador Sostres pels seus insults racistes a Ansu Fati

L'ARA ha confirmat que el Barça denunciarà Salvador Sostres pel contingut de la seva crònica al diari Abc sobre el partit que l'equip blaugrana va jugar dimarts al Camp Nou contra el Ferencváros. El club entén que el periodista català va fer comentaris racistes i xenòfobs contra Ansu Fati, autor d'un dels gols del 5-1 que l'equip de Koeman va endossar a l'equip hongarès en l'estrena de la Champions.

Sostres va referir-se així al davanter hispanoguineà: "Ansu corrent té coses de gasela, de manter joveníssim i negre que de cop i volta veies corrent pel passeig de Gràcia quan algú, a crit d'"aigua, aigua!", anunciava que la Guàrdia Urbana havia arribat. Selvàtiques estampes al centre de la ciutat. Ara això no passa perquè per a Ada Colau els delinqüents són els policies i no els manters, que ara ja no han de sortir corrent. També és cert que sense turistes, el negoci els falla bastant".

Todo mi apoyo a @AnsuFati y a todos los jóvenes anónimos a los que la caverna caricaturiza o estigmatiza por su color de piel.



Rectificad vuestro racismo y pedid disculpas, @ABC_es https://t.co/mChIiloEHr — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) October 22, 2020

La mateixa alcaldessa de Barcelona ha sortit en defensa d'Ansu Fati. Colau ha repiulat un comentari previ d'Antoine Griezmann, company de vestidor del jove davanter del Barça, que encara no ha fet 18 anys i és el màxim golejador de l'equip aquesta temporada. La líder dels comuns al consistori ha afegit: "Tot el meu suport a Ansu Fati i a tots els joves anònims que la caverna caricaturitza i estigmatitza pel seu color de pell". En la mateixa publicació demana rectificació al diari Abc.

De fet, el periodista ha publicat una nota de disculpa al rotatiu amb seu a Madrid: "En la meva voluntat d'elogiar la bellesa dels moviments d'Ansu, i la seva classe com a jugador molt jove, algunes expressions van ser enteses com un menyspreu racista. Res més lluny de les meves intencions i de la meva opinió, molt favorable al jugador tal i com he expressat en totes les meves cròniques des que va debutar. Lamento profundament el malentès i demano disculpes a qui s'hagi pogut sentir ofès".