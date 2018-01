Barça i Santboiana es queden sense final de Copa de rugbi

No hi haurà representació catalana a la final de la Copa del Rei de rugbi que es disputarà a València el 29 d'abril. Tal com va passar la temporada passada, el trofeu se'l jugaran els dos clubs de Valladolid. El Vrac Quesos Entrepinares ha superat la UE Santboiana amb comoditat, 48 a 13, i ja al minut 5 de partit havia aconseguit un primer assaig que els posava per davant en el marcador. Eseika amb dos cops de càstig ha sigut la millor arma ofensiva dels catalans, que han vist com en el tram final sucumbien contra l'actual campió de Copa.

A l'altre partit, disputat a la Foixarda davant més de 3.200 persones, el Barça ha caigut contra el SilverStorm El Salvador, 37 a 20. La de València serà la novena final consecutiva amb presència d'un equip de Valladolid. El fet que els dos finalistes siguin de la mateixa ciutat i, en canvi, el partit es disputi al Ciutat de València, el camp del Llevant, ha generat malestar tant al Quesos Entrepinares com també al SilverStorm El Salvador.