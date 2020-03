El vestidor del Barça, tip d’Eder Sarabia

El dia de la presentació de Quique Setién com a nou tècnic del Barça, el seu ajudant Eder Sarabia mirava el Camp Nou amb els ulls oberts i una mirada segura. “Anirem a totes. Aquesta oportunitat cal aprofitar-la”, explicava. Nascut a Bilbao el 1981, Sarabia és un home temperamental que no sol callar el que pensa. “Tinc molt de caràcter. I tal com és el Quique, ens podem complementar bastant bé. Diuen que soc passional”, explicava fa uns mesos en una entrevista quan, en espera de trobar feina, dedicava el temps lliure que tenia a mirar molt esport. No només futbol, ja que li encanten el ciclisme i el bàsquet.

En el primer entrenament del nou cos tècnic del Barça, Setién ja va bromejar amb els jugadors explicant que Sarabia té molt caràcter, i advertint-los que no s’havien de prendre malament els seus comentaris o renecs. Era un comentari en to humorístic per intentar evitar incendis. Però no ho va aconseguir. Aquell dia la plantilla va somriure, tot i que abans ja havien recordat com més d’un cop se les havien tingut amb Sarabia quan era l’ajudant de Setién al Betis o al Las Palmas. Sarabia s’ha anat guanyant certa fama d ’enfant terrible de les banquetes després d’algunes baralles amb entrenadors i jugadors rivals. “M’estimo aquest esport i soc passional. Però tot s’ha de quedar aquí, al terreny de joc”, va dir el tècnic basc durant la seva etapa a la banqueta del Betis.

Eder Sarabia, un no parar en el banquillo del Barça. #NoticiasVamos pic.twitter.com/7QstSIphB3 — #Vamos de Movistar+ (@vamos) March 2, 2020

Però els problemes de Sarabia no són només amb els rivals. També té una relació complicada amb els futbolistes a qui entrena. Durant la segona part al camp del Reial Madrid, Sarabia va ser enxampat per les càmeres de televisió renegant i criticant accions del Barça. “No fa res del que ha de fer! Ara comença a jugar i tirar, quan hauria de jugar la pilota. Me cago en déu”, va dir en un moment en què Semedo atacava sense gaires ajudes. Sarabia, temperamental, tirava ampolles de plàstic a terra mentre s’estirava els cabells per un xut tou de Griezmann o una passada llarga de Piqué. Setién, en canvi, s’ho mirava callat. Formen un equip que s’entén malgrat la diferència d’edat i caràcter. “M’ajuda molt, és molt actiu, entén molt bé el joc i el comunica com cal. M’agrada la passió que transmet”, ha defensat en el passat el tècnic càntabre sobre un Sarabia que, tal com ha pogut saber l’ARA, no encaixa amb una part important del vestidor, a qui no els agraden les seves maneres. “Aquest tio de què va?”, es deien entre ells jugadors del Barça després dels primers entrenaments amb el nou cos tècnic. Setién, de fet, s’ha vist obligat a fer d’apagafocs en veure com alguns jugadors es queixaven de la “prepotència” de Sarabia, segons s’explica en un vestidor que d’entrada es va trobar amb un programa d’entrenaments durs, amb dobles sessions i pocs dies de festa. Per evitar un divorci que hauria sigut perillós, Setién va decidir cedir una mica, amb alguns dies de festa, com aquesta setmana, quan l’equip tornarà avui a la feina després de dos dies sense treballar tot i la derrota del clàssic. A dins del club, on s’admet que hi ha certa fredor entre els futbolistes i Sarabia, expliquen que el basc no va pair gaire bé aquest canvi de dinàmica de treball, ja que ell hauria seguit apostant per la via dura.

Una família de futbol

Preguntat en el passat sobre si ell és “el poli dolent i Setién el poli bó”, Sarabia sol bromejar que segurament és així. Les imatges de la televisió, però, afegeixen pressió a un ajudant que, a diferència del seu pare, no va tenir carrera com a jugador sinó que va començar a entrenar molt jove. Manu Sarabia (Abanto Zierbena, 1957) va guanyar dues Lligues i dues Copes amb l’Athletic Club, equip amb qui va marcar 118 gols en 379 partits. El maig del 1988, Manu Sarabia va jugar el seu últim partit amb l’Athletic, en l'última jornada de la temporada, un triomf contra el Sabadell en què va fer els dos gols. “Recordo on era, com anava vestit, l’homenatge abans del partit. Va ser emocionant”, ha recordat Eder Sarabia, que tenia 7 anys quan el seu pare va abandonar el País Basc per jugar els últims anys al Logronyès, on jugava un tal Quique Setién.

“Ser fill d’un jugador com el meu pare no va ajudar-me quan volia ser futbolista, però m’ha ajudat després com a tècnic”, ha explicat Sarabia, que va viure les primeres experiències entrenant al campus d’estiu que Setién organitzava a Cantàbria. Després va entrenar clubs bascos com el Cruces i el Danok Bat, i va saltar al Vila-real gràcies als contactes del seu pare. Al club groguet hi arribaria a entrenar l’equip juvenil. Aquells anys solia escriure correus electrònics a Setién per plantejar-li dubtes o propostes de treball. Van consolidar una relació que va acabar amb una oferta de treball, quan Setién li va proposar ser el seu ajudant al Lugo. Ja no s’han separat.

Un cas similar al Betis

“Fa uns anys li vaig dir a la meva mare que en 10 anys volia ser entrenador i ser a la Champions. Però ara ja no tinc tanta pressa, tal com estic”, va dir fa tres anys Sarabia, que ha vist com alguns jugadors del Barça no porten bé que una persona que no va triomfar com a jugador els doni ordres cridant. Sarabia, però, no ha amagat mai que tard o d’hora vol ser primer entrenador i volar lluny d’un Quique Setién que s’ha trobat aquests dies intentant calmar les aigües. No és primer cop que li passa. Al Betis la premsa va informar de la mala relació entre Sarabia i els jugadors, cosa que va provocar un incident en què el tècnic basc hauria arribat a barallar-se a cops amb sis futbolistes. Sarabia ho va negar, i va iniciar els tràmits per posar una denúncia aprofitant que la seva germana és advocada.

El tècnic del Barça porta bé treballar amb algú que li “porta la contrària, no calla el que pensa”. Sarabia ho veu igual: “Si fos entrenador no m’agradaria tenir un tècnic que només em digués que soc guapo. Per a això ja tinc la meva mare”.

Als despatxos del Camp Nou són conscients d’aquesta relació complicada entre els jugadors i Sarabia, i s'ha generat una situació incòmoda després de veure com jugadors com Piqué i Messi es queixen públicament quan la directiva insinua que tenen massa poder. A l’àrea esportiva es valora positivament el caràcter de Sarabia, tot i que s’admet que algunes expressions que va utilitzar al Bernabéu no són “les millors". "Però cal entendre el context del moment”, s’excusen.

Quique Setién sap que li tocarà parlar d’aquest afer divendres a la prèvia del partit contra la Reial Societat. Llavors li tocarà donar la seva opinió sobre l'últim maldecap d’un club que aquest any no descansa, fent equilibris per aspirar a guanyar títols i no desplomar-se.