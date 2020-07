El Barça es conjura per recuperar la Champions

En un dels primers entrenaments de Quique Setién al Barça, Lionel Messi va perdre una pilota. I Eder Sarabia, l’ajudant del tècnic, va fer una observació a l’argentí sobre si havia posat malament el cos, protegint malament la posició. Messi no va dir res, però va mirar amb fredor Sarabia. Una d’aquelles mirades que tothom va saber interpretar. Messi es preguntava per dins quants partits havia jugat Sarabia per donar-li indicacions d’aquell tipus a ell. Setién, que també va veure-ho, va acostar-se a fer una broma a Messi, traient-li importància a l’incident.

Mig any després de l’arribada de Quique Setién al Barça, el tècnic es va reunir durant mitja hora amb el capità, abans del partit contra l’Alabès, per tractar la situació d’un equip esquerdat després de perdre el títol en mans del Reial Madrid. Segons va avançar Catalunya Ràdio, va ser una conversa curta però constructiva, en què els dos van donar continuïtat a algunes de les idees que havien sorgit després de l’empat al camp del Celta, quan l’entrenador i els pesos pesants del vestidor ja havien pactat fer autocrítica per millorar. Llavors, no va servir de gaire. Aquest segon intent va permetre, com a mínim, asserenar l’ambient i golejar a Vitòria.

Setién s’ha passat les últimes setmanes intentant teixir complicitats amb els jugadors, amb un perfil dialogant a diferència del de Sarabia, un home sense por a dir les coses a la cara a qualsevol jugador. Els incendis provocats per Sarabia, que no sempre s’ha entès amb uns jugadors poc acostumats a treballar amb gent tan sincera, els ha anat apagant Setién. Després de punxar amb l’Osasuna, Messi va provocar un incendi quan va dir que “tot ha anat malament des de el gener”, és a dir, des del canvi de tècnic. Però després del cara a cara entre els dos, Messi també va fer de bomber. “Ja ens hem dit tot el que ens havíem de dir, ja hem fet autocrítica i ara cal estabilitat, treballar i donar el millor de nosaltres mateixos. Com deia el tècnic l’altre dia, és veritat que hem tingut partits molt bons”, va dir, indultant un Setién amb qui ara treballà per intentar guanyar una Champions que significaria salvar la temporada de la forma més èpica. El bon partit contra l’Alabès i tenir un entrenador que ha admès que s’ha equivocat en algunes decisions ha calmat l’ambient dins d’un vestidor que també ha reconegut, en boca de Messi, que no ha estat a l’altura. Autocrítica en públic, i encara més en privat, per intentar evitar que la temporada acabi encara pitjor.

Objectiu, el Nàpols

El Barça descansarà tres setmanes fins al pròxim partit oficial, el dissabte 8 d’agost, en la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Nàpols. Lluny queda aquell empat a l’estadi de San Paolo (1-1), quan arribaven els primers rumors sobre la possibilitat que el virus buidés les graderies i ho aturés tot. Si el Barça s’imposa a l’equip partenopeu, que aquestes últimes setmanes està en un bon moment de forma perquè ha guanyat la final de Copa contra la Juve i només ha perdut un dels vuit partits de Lliga jugats, el Barça es classificaria per jugar la fase final de la Champions, programada del 12 al 23 d’agost a Lisboa. El seu rival als quarts de final segurament seria el Bayern de Munic el 14 d’agost.

Per anar pensant en aquest repte, Setién donarà descans uns dies als jugadors per “descansar i desconnectar mentalment del que ha passat”, intentant respirar aire fresc, però conscient que a la Champions s’hi juga el futur. El primer equip ja pren totes les decisions pensant en el partit contra el Nàpols, quan Busquets i Vidal seran baixa. Així, Setién ha imposat el seu criteri i Riqui Puig i Ansu Fati no reforçaran el filial, que juga dijous contra el Badajoz el segon torn del play-off d’ascens a Segona A, per evitar lesions. En canvi, sí que s’hi sumaran el central uruguaià Ronald Araujo i el porter osonenc Arnau Tenas. Setién no vol ensurts amb dos jugadors que podrien ser titulars contra el Nàpols, especialment Puig. Ansu Fati, en canvi, dependrà de Griezmann, actualment lesionat, que s’hauria de recuperar a temps per rebre els napolitans. També hauria de poder jugar sense problemes Clement Lenglet, que no va poder acabar el partit de Vitòria per molèsties a l’engonal dret i “farà tractament durant els pròxims dies”, segons va informar un club que es jugarà la seva sort a una sola carta, la Champions. En cas de guanyar, seria un final èpic a un any en què res sembla sortir-li, al Barça. En cas de caure, seria el primer any en blanc des del 2008. I Setién, segurament, faria les maletes.