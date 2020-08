El Barça i la UEFA fan fora Arthur del Camp Nou

Nou capítol del serial en què s’ha convertit l’últim tram de la relació entre Arthur Melo i el Barça. El migcampista brasiler, que divendres va arribar a Barcelona disposat a rebaixar el to de la seva rebel·lia, es va presentar ahir al vespre al Camp Nou per donar suport als seus encara companys per al partit de Champions contra el Nàpols. Va arribar en el seu vehicle privat a falta d’una hora i mitja per al xiulet inicial, però el personal del club no el va deixar accedir a la zona de vestidors, de manera que va haver de marxar per on havia vingut per mirar el matx des de casa seva.

Hi ha dos motius pels quals Arthur va ser expulsat de l’estadi. Un és que el de Goiânia, absent en la convocatòria de Quique Setién perquè no s’entrena des que va acabar la Lliga, no figurava a la llista de personal autoritzat per la UEFA per a la celebració del partit. I l’altre és que el Barça no té a la mà els resultats de les PCR que el futbolista es va fer divendres en una clínica privada. A més, el club vol que Melo es vegi les cares amb Éric Abidal abans de retornar a la dinàmica de l’equip. Té obert un expedient per no haver-se presentat als entrenaments i, en paral·lel a la negociació de la seva rescissió immediata, l’entitat li demana que compleixi amb les seves obligacions, s’expliqui davant del secretari tècnic i passi pels serveis mèdics per confirmar que no té covid-19. Segons fonts blaugranes, Arthur ja sabia que no el deixarien entrar abans d’agafar el cotxe per intentar retrobar-se amb els companys.

L’ex del Grêmio jugarà al Juventus el curs que ve després que el Barça el pressionés per anar-se’n. A canvi, el club italià va traspassar Miralem Pjanic a l’entitat culer. Aquesta operació explica la situació actual.