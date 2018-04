Victòries per la mínima de l'Atlètic de Madrid i el València

L’Atlètic de Madrid va situar-se a 9 punts del Barça, líder de la lliga, després de derrotar el Deportivo de la Corunya per 1-0 gràcies a un gol de penal de Gameiro, penal molt protestat pels futbolistes visitants. Per darrera, l’equip de Simeone segueix per davant del Madrid i un València que va endur-se els tres punts del camp del Leganés, gràcies a un gol de Rodrigo a la segona part del partit. L’equip de Marcelino Garcia Toral és a un sol punt del Madrid gràcies al cinquè gol en els darrers sis partits, entre el València i la selecció, d’un Rodrigo qui viu el moment més dolç de la temporada.

La sorpresa de la jornada va ser el triomf del cuer, el Màlaga. Els andalusos, gràcies a un gol del ‘Chory’ Castro, van superar un Vila-real (1-0) que va desaprofitar una gran ocasió per consolidar la cinquena posició. Els ‘groguets’ en canvi, veuen com per darrera s’acosten una mica tant el Sevilla com el Girona, després dels seus empats de dissabte.