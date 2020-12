Pas enrere d'un Barça incapaç de trobar l'estabilitat (2-2)

Com si fos Sísif, el Barça sembla condemnat a tornar a començar un cop i un altre. Quan sembla que s’enlaira i engresca els seus aficionats, pateix una ensopegada inesperada. I torna a la casella de sortida. En un partit trencat, més emocionant que bonic, l’equip de Koeman ha desaprofitat una gran oportunitat per sumar nou punts en tot just set dies i s'ha deixat empatar per un València (2-2) que arribava sense aspiracions i que va acabar cobrant-se factures pendents amb el tècnic holandès.

El Barça és com aquells artistes de circ que juguen amb ganivets. Si ho fa bé, tots són rialles i admiració, però quan s’equivoca, algú pren mal. Els partits de l’equip de Koeman s’han convertit en un espectacle estrany, on el plaer i el dolor es barregen, on els camins de noves estrelles com Pedri es creuen amb aquells de futbolistes que generen més debats, com Coutinho o Sergio Busquets. El Barça ha après a patir, a l'espera de trobar un camí més estable. I això és precisament el que més necessita el Barça, estabilitat. Una mica de calma per seguir treballant i creixent. Però en una temporada plena de paranys dins i fora del terreny de joc, l’equip segueix sent bipolar, barrejant moments de gran joc amb d'altres en què desespera. Unint en el mateix partit grans jugades d’atac amb errades incomprensibles en defensa que permeten que el pitjor València en anys planti cara al Camp Nou. Tot costa, aquesta temporada. Si hagués guanyat, el Barça hauria encadenat tres triomfs al Camp Nou en tot just set dies. Nou punts que haurien permès veure les coses amb una mica més d’optimisme. Ara, en canvi, l’Atlètic de Madrid s’escapa una mica més a la classificació.

Aquell Barça que va engrescar amb una proposta ofensiva contra la Reial Societat fa pocs dies s'ha convertit en un equip pla, sense ritme, atrapat a la teranyina d’un València molt defensiu. Malgrat que Koeman va tornar a insistir amb el nou 4-3-3, l’equip semblava un altre, en part per l’absència de De Jong i la titularitat d’un Coutinho que s’ofega en els seus dubtes. El brasiler ho dona tot, s'ofereix molt, però no troba el seu lloc a l’equip. Canviant només un nom propi, el mateix equip que va saber interpretar el futbol com els àngels fa quatre dies topava un cop i un altre contra un mur, sense trobar espais davant d’un rival que de mica en mica s’animava a fer mal a la contra. Amb tot just dos o tres homes, el València en feia prou per fer dubtar tot un Barça massa tou en defensa. Malgrat que la figura d’Araujo segueix creixent i Mingueza millora, el Barça no va saber defensar col·lectivament un València que va avisar dos o tres cops, abans de marcar en la sortida d’un córner. De nou, un gol després d’una jugada d’estratègia rival. I mira que tothom sabia que era un dels punts forts del València, però Dialhaby va poder marcar tot sol. Una assignatura que l’equip segueix suspenent cada dia, la de defensar millor.

651x366 Messi, igualant el rècord de gols de Pelé / EFE Messi, igualant el rècord de gols de Pelé / EFE

Sense joc, el Barça va poder empatar amb aquell punt de fortuna que de tant en tant et cal. Just abans del descans, Gayà va cometre un penal sobre Griezmann d’aquells que quan el xiulen en contra teu et fan cridar de ràbia. Messi el va fallar, però en el rebuig va poder igualar el rècord de Pelé de 643 gols amb el mateix club. Si el brasiler ho va fer vestit de blanc al Santos, l’argentí ho ha fet de blaugrana, marcant el camí del triomf d’un Barça més sòlid a la segona part, quan De Jong va entrar per donar descans a un Busquets superat. L'holandès, renascut, va ajudar a alliberar un Pedri a qui la responsabilitat no li pesa, canviant la cara d’un equip que semblava enllestir la feina quan en un córner Araujo, com si fos Luis Suárez, va marcar el 2-1 amb un remat acrobàtic. El guió era perfecte: aixecar un resultat advers per sumar el tercer triomf consecutiu, però l’equip de Koeman viu un malson en un parc d’atraccions. I després d’una rialla arriba l’ensurt al tren de la bruixa, amb l’empat del València després d’una deliciosa centrada de Gayà per Maxi Gómez.

Amb el gol valencià el partit va entrar en el terreny de la irracionalitat i la rauxa, amb ocasions a les dues porteries. Koeman, que no aconsegueix millorar l’equip amb els canvis, va desfer el 4-3-3, però el seu equip no va saber trobar solucions, mentre Griezmann feia un nou pas enrere, Coutinho desapareixia i Messi no podia ni celebrar com cal el seu rècord.