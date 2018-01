7.215 euros d'indemnització a la família blaugrana atropellada abans de la final de Copa del 2014

La família d'aficionats del Barça atropellats a València just abans de la final de Copa de l'any 2014 han rebut ja la compensació econòmica imposada pel jutge al culpable dels fets. Miquel Farré; la seva dona, Anna Maria, i Gil, el fill de la parella, han rebut en total 7.215 euros. En una notícia de la cadena SER, els Farré-Casacuberta han explicat que ha tocat reclamar insistentment a un jutjat de València la transferència d'uns diners pagats per la companyia d'assegurances.

L'agressor -el conductor-, que vestia indumentària del Madrid, va ser condemnat a sis mesos per lesions i conducció temerària, amb retirada del carnet i pena de sis mesos de presó que ha derivat en una sanció de 2.160 euros, que pagarà de manera fraccionada. Les víctimes afirmen que no van rebre el suport del Barça, ja que el club ni tan sols va contactar amb ells per si necessitaven res.