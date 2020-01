Liderar la classificació tot i els pitjors registres a la Lliga en molts anys

Males cares al Barça després del derbi. Malgrat que el tradicional entrenament de portes obertes de Reis va permetre als jugadors d’Ernesto Valverde començar a oblidar el regust amarg del partit contra l’Espanyol, la primera volta acaba amb la sensació que aquesta Lliga serà més igualada que les anteriors. Amb 40 punts, l’equip de Valverde se'n va a l’Aràbia Saudita per jugar la Supercopa d’Espanya liderant la classificació gràcies a la millor diferència de gols amb un Reial Madrid que ha millorat els registres respecte als cursos anteriors. El retorn de Zinedine Zidane, a mitjans de l'última temporada, va servir per anar cuinat a foc lent un nou projecte madridista que ha aconseguit plantar cara tot i que marca menys gols que abans. Si el Barça presenta pitjors registres que l'última temporada, els del Madrid han millorat i permeten als madridistes somiar amb trencar el domini a la Lliga d’un Barça que ha firmat la pitjor primera volta en dotze anys. I, malgrat tot, continua liderant una competició més igualada.

L’any passat, per exemple, el Reial Madrid tancava la primera volta amb tot just 33 punts, per 43 del Barça de Valverde. La temporada 2017-18, els blancs van arribar al mateix punt del campionat amb 35 punts, de nou per darrere del Barça, que llavors en tenia 51 i imposava el seu domini sense rival. És a dir, el primer any amb Valverde a la banqueta es van sumar 11 punts més que aquesta temporada.

Cada temporada amb l’exentrenador de l’Athletic a la banqueta, el Barça ha anat guanyant menys punts, tot i que sempre s’ha proclamat campió d’hivern. Un descens de qualitat que tampoc ha anat acompanyat d'èxits internacionals. Enguany, el Barça lidera la Lliga només gràcies a la diferència de gols contra un Madrid que s’ha convertit en l’equip menys golejat del campionat. La lluita, doncs, està servida en una segona volta en què la sort del Barça s’escriurà segurament fora de casa, perquè tocarà jugar en estadis ben complicats com els del Reial Madrid, el segon classificat, el Sevilla i el València. El Barça ha ofert la seva pitjor cara fora de casa, amb mals partits en estadis com el del Granada, l’Osasuna i l’Espanyol, però és ben cert que ha aconseguit guanyar al camp del l’Atlètic.

Pitjors registres

De les 22 temporades en què el Barça s’ha proclamat campió d’hivern, en 14 ha acabat guanyant la Lliga. L'última temporada que no va ser així va ser la 2013-14, amb Gerardo Martino a la banqueta, quan l’Atlètic de Madrid de Simeone va acabar enduent-se el títol just a l'última jornada.

Durant la primera volta, el Barça ha guanyat 12 partits, un menys que la temporada anterior, quan va acabar amb quatre empats i tres derrotes. L’any passat havia perdut un partit menys, dos, i havia encaixat també menys gols a la Lliga que enguany, amb 20. Aquesta temporada, entre Ter Stegen i Neto han rebut 23 gols: el porter brasiler n'ha encaixat dos al derbi, en l’únic partit que ha jugat a la Lliga. De fet, cinc equips han rebut menys gols que el Barça –Reial Madrid, Atlètic de Madrid, Sevilla, Athletic Club de Bilbao i Getafe–, una prova dels problemes defensius d’un equip que ha vist com en les últimes jornades el seu porter, Ter Stegen, pateix uns problemes físics que de moment ja han comportat que no fos titular al derbi contra l’Espanyol. L’alemany no té pensat operar-se d’unes molèsties que podrien comportar que tampoc jugui aquest dijous les semifinals de la Supercopa contra l’Atlètic de Madrid.

Menys gols

A escala ofensiva, el bon moment de Messi i un Luis Suárez que ha participat en els últims 10 gols de l’equip han permès que, de nou, el Barça sigui l’equip més golejador de la Lliga amb 49 dianes. Però l'any passat l’equip havia marcat quatre gols més, 53. Registres molt allunyats dels de la primera volta amb Valverde a la banqueta, la temporada 2017-18, quan el Barça va signar la tercera millor volta de la seva història amb 51 punts, només per darrere dels 55 punts de la temporada 2012-13 amb Tito Vilanova, i la temporada 2010-11 amb Pep Guardiola, amb 52 punts. En el seu primer any al Camp Nou, Valverde va veure com el Barça marcava 52 gols i en rebia tot just 9. La primera volta actual, doncs, és la pitjor del Barça amb el tècnic nascut a Extremadura i la pitjor del Barça des de la temporada 2007-08, en què amb Frank Rijkaard també va sumar 40 punts. Al començament de l’any 2008, però, el líder era el Reial Madrid, que treia 7 punts al Barça. Tots els anys amb Guardiola a la banqueta, el Barça va acabar sempre amb més de 44 punts. Amb Luis Enrique, els registres també eren millors i va acabar les tres temporades amb 44, 45 i 43 punts a l’equador del campionat.