Wagué, el primer dels jugadors cedits pel Barça que torna al Camp Nou

El lateral internacional senegalès Moussa Wagué, cedit pel Barça al Niça aquest darrer gener, tornarà a Barcelona aquests dies, ja que amb el campionat francès finalitzat, el club de la Costa Blava ha decidit no exercir una opció de compra que tenia. Si el Niça hagués pagat mig milió d'euros, més variables, hauria pogut comprar al senegalès, però ha preferit no fer-ho.

Moussa Wagué, de 21 anys, havia jugat sis partits entre la Lliga i la Champions durant els primers mesos de la temporada 2019/20, abans de ser cedit. Al Niça però, no es va fer amb la titularitat, jugant cinc partits amb un club que ha finalitzat la lliga en la cinquena posició, amb opcions de jugar a Europa la propera temporada en funció de com acaben la Copa i la Copa de la Lliga, competicions que encara no han finalitzat oficialment a França. La Lliga en canvi, si ha acabat.

El Barça tenia 10 jugadors cedits aquesta temporada, i molts d'ells poden ser claus per reforçar l'equip la propera temporada, ja que amb el nou context econòmic provocat pel covid-19, el Barça no podrà fer molts fitxatges. Alguns d'aquests jugadors podrien entrar en operacions els propers mesos.

Pendents de Coutinho

El cas més complex és aquell de Philippe Coutinho, cedit al Bayern. El club alemany té una opció de compra per fitxar-lo per 120 milions d'euros, però no pagarà aquesta xifra, motiu pel qual Coutinho tornarà al Barça en breu. Amb 27 anys, el fitxatge més car de la història del Barça no va triomfar al Camp Nou, motiu pel qual el club escoltarà ofertes. Si cap d'ells es prou interessant a nivell econòmic, Coutinho es quedaria.

Qui també tornarà d'alemanya és el defensa central Jean-Claire Todibo, cedit al Schalke 04 aquest gener. Todibo es pot quedar a Gelsenkirchen si el club paga 25 milions, però el Barça creu que difícilment serà així, ja que la major part d'equips ara volen estalviar, doncs el covid-19 ha provocat un descens d'ingressos i la caiguda dels preus dels jugadors. Si 25 milions podria semblar una xifra raonable el gener, ara ja no ho és.

Un dels jugadors que segurament tornarà per quedar-se és Aleñá, cedit al Betis, tot i que el club andalús estaria encantat de poder fitxar-lo. El Barça però, tampoc descarta oferir-lo a un club que estigui disposat a fitxar-lo dins d'una operació com aquella de Lautaro Martínez, el davanter argentí de l'Inter. Al Celta juga Rafinha, qui té una clàusula de rescissió de 16 milions.

Els altres cedits són Miranda, a qui encara li queda un any de cessió al Schalke 04 però podria canviar de destí, Oriol Busquets, qui ha jugat a un gran nivell al Twente i ha rebut ofertes, el brasiler Matheus, qui era al Valladolid i segurament serà cedit de nou i el portuguès Trincao, fitxat de l'Sporting de Braga, on ha seguit cedit. I finalment, Marc Cucurella, cedit al Getafe, que vol quedar-se amb un lateral reconvertit a extrem. Si el Getafe no paga sis milions, tornaria al Barça. Però el club madrileny sembla disposat a fer-ho.