El Barça tornarà la part proporcional de la quota anual de l’abonament als socis que ho demanin

El Barça ha presentat les mesures de compensació pels partits no assistits aquesta temporada per culpa del covid-19. La directiva ha decidit permetre el pagament en efectiu a finals de setembre de la part proporcional de la quota anual de l’abonament, que podria arribar al 25% en cas que no es pugui gaudir de cap partit. En aquest cas, es podria optar per l’ingrés en efectiu al compte corrent o bé escollir una altra modalitat, com un val de descompte a les botigues oficials del club a partir de l’1 d’octubre. La compensació es calcularà i es podrà cobrar al setembre, un cop finalitzades les competicions i coneguts els partits totals als quals s'ha assistit.

Una segona opció serà el descompte de l’import proporcional dels partits no gaudits la temporada 2019-20, retallant-lo a l’abonament de la vinent. L’import del descompte, més el saldo del Seient Lliure meritat, no podrà superar el 100% del cost de l’abonament de temporada.

El club ofereix una tercera opció, que seria renunciar a rebre cap compensació per ajudar el club. Serà l'opció que el club aplicarà per defecte als abonats que no omplin el formulari d’inscripció o que no s'hi comuniquin un cop exhaurida la data límit. Els últims mesos el club va valorar no tornar diners perquè no hi estava obligat atès que és una SAD, però finalment ha ofert aquestes possibilitats, sempre que els abonats ho demanin.

“Hem de ser curosos amb la situació del club, però sobretot dels nostres socis i sòcies que han passat i estan passant moments difícils econòmicament després de les conseqüències de la covid-19. I ho hem de fer compatible amb el reagrupament familiar, perquè el futbol es gaudeix en família i amb amics. Aquest ha estat un dels imperatius que ens hem plantejat a l’hora de prendre les decisions que hem pres", ha explicat el vicepresident social Jordi Cardoner.

Mesures per als abonaments de la temporada vinent

De cara als abonaments de la temporada 2020-21 s’ha decidit posposar-ne la renovació fins a finals d’agost, un cop s'acabin les competicions en curs, en lloc de la tramitació tradicional prevista per al mes de juliol. Així, el club renovarà els abonaments de manera completa, amb el cobrament de les anualitats vigents i aplicant-hi el descompte corresponent per la bossa del Seient Lliure de la temporada anterior. El club "produirà i enviarà el carnet físic d’abonat, però aquest carnet de plàstic estarà desactivat fins que no es pugui recuperar plenament la funcionalitat, que serà quan es pugui disposar del 100% de l’aforament de l’estadi", segons ha explicat Cardoner.

Una altra mesura és la "possibilitat d’acollir-se a una excedència temporal": "Com que les condicions actuals no garanteixen que els abonats puguin gaudir de tots els partits que preveu el seu abonament si es mantenen les limitacions de l’aforament, i en aquesta època tan excepcional sanitàriament, socialment i econòmicament, cal respectar i facilitar la decisió d’ús que decideixin fer els socis amb dret a seient. Per aquest motiu el club posarà a disposició dels socis abonats la possibilitat d’acollir-se a una excedència temporal. Així, aquells abonats que no vulguin o no puguin pagar l’abonament de la temporada vinent podran demanar aquesta excedència temporal que els donarà dret a mantenir la titularitat de l’abonament i el descompte del Seient Lliure la temporada següent, la 2021-22. Aquests abonats posposaran el pagament de l’anualitat fins a la temporada següent, i amb aquest el descompte del Seient Lliure de la 2019-20 a la temporada 2021-22".

En espera de veure quan poden tornar els aficionats, el Barça ha explicat que mentre no disposi del 100% de l’aforament del Camp Nou, tant pel que fa als partits de la temporada 2020-21 com en el cas que les autoritats permetin l’accés de públic als estadis, en aquesta s’aplicarà el protocol segons el qual la prioritat d’assistència per als abonats, "al qual es destinarà el 85% de l’aforament permès, i el 15% restant a la venda a socis i públic en general". Per optar a alguna d’aquestes localitats, els abonats s'hauran d’inscriure prèviament a través d’un formulari a la web del club que generarà una llista de peticionaris partit a partit. I hi hauria sorteig en el cas que la demanda de localitats superés l’oferta.

Els abonats, en aquests partits sense el 100% de l’aforament, no podran mantenir el seu seient habitual. La distribució de les localitats serà com més pròxima possible a l'emplaçament o zona de preu de l’abonat i que la localitat és d’ús obligatori, amb possibilitat de cessió, però no es disposarà del Seient Lliure. A més l’accés no es farà amb el carnet d’abonament sinó que rebran una entrada electrònica específica per a cada partit, assignada a l’àrea que correspongui al seu abonament. Quan es torni a recuperar tot l’aforament, els abonats podran disposar de l’abonament físic i de la seva localitat habitual.