El Barça s'adjudica el derbi contra la Santboiana amb un 'drop' a l'últim minut (19-22)

El Barça s'ha adjudicat el derbi català de la Divisió d'Honor de rugbi gràcies a un 'drop' de Güemes a l'últim minut (19-22). La Santboiana, que havia marxat al descans amb un avantatge de tretze punts, s'ha adormit a la represa i ha acabat caient a casa contra un equip, el Barça, que camina amb pas ferm cap al seu primer 'play-off' per al títol.

Ha sigut un gran partit de rugbi, amb una Santboiana valenta, endreçada i encertada a la primera meitat, i un Barça que ha sabut redreçar el rumb tornant dels vestidors.

I és que, en un tres i no res, el degà s'ha situat amb 13-0 gràcies a un assaig de Marco Manson i a l'efectivitat en els xuts a pals de Jonny Bentley. El Barça, tou al darrere, s'ha acostat a la línia de 22 de la Santboiana en un parell d'ocasions però no ha sabut com trencar el mur defensiu del degà.

El Barça no podia fer res més que intentar reaccionar a la represa, i ho ha fet amb encert. Els blaugranes han sortit amb una marxa més i han pogut acostar-se al marcador amb dues marques, una d'elles no transformada. La Santboiana ha reaccionat, amb un cop de càstig, però el Barça també i ha aconseguit el tercer assaig que deixava el marcador en un 16-19 incert.

Els últims minuts han sigut de nervis, però també de tàctica i valentia. La Santboiana ha pogut empatar, amb un xut a pals, aprofitant que Bentley tenia el dia amb la cama esquerra. I així s'ha arribat al 80 amb tot obert i el Barça atacant. Els visitants, pacients, han buscat la marca o el cop de càstig que els permetés obtenir la victòria. El degà, experimentat, ha evitat caure en la temptació. I quan la cosa semblava encallada, Güedes, el xutador blaugrana, ha vist el forat, ha demanat la pilota i ha provat el 'drop' que li donava la victòria.